Xiaomi con la MIUI 10 11 8 supporta Fotocamera Google

Xiaomi Mi 8 riceverà a breve la modalità moviola a 960 fotogrammi al secondo : Dopo aver portato la modalità notturna di MIX 3 su Xiaomi Mi 8, il produttore cinese annuncia l'imminente arrivo sul top di gamma della moviola a 960 frame al secondo. L'articolo Xiaomi Mi 8 riceverà a breve la modalità moviola a 960 fotogrammi al secondo proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Max 3 è lo smartphone economico con schermo enorme e autonomia eccellente : Xiaomi Mi Max 3 è lo smartphone ideale per chi è alla ricerca di un prodotto con display enorme e tanta autonomia. Da questo punto di vista è uno smartphone unico nel suo genere, ideale da usare come piccolo tablet con cui guardare film e serie TV mentre si viaggia, o per navigare sul web sfruttando l’enorme schermo. È indicato per chi utilizza solitamente una borsa per trasportare il telefono, come il pubblico femminile. Ha un prezzo ...

Xiaomi Mi A1 riceve una versione non ufficiale di LineageOS 16 con il kernel Linux 4.9 : In attesa che arrivi l'aggiornamento ufficiale i possessori di Xiaomi Mi A1 possono provare Android 9 Pie installando una versione non ufficiale di LineageOS 16. L'articolo Xiaomi Mi A1 riceve una versione non ufficiale di LineageOS 16 con il kernel Linux 4.9 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A1 si aggiorna con le patch di novembre - Honor 7X con quelle di ottobre : Xiaomi Mi A1 si aggiorna in Italia con le patch di novembre, Honor 7X con quelle di ottobre. Allora siete pronti ad aggiornare i vostri smartphone? L'articolo Xiaomi Mi A1 si aggiorna con le patch di novembre, Honor 7X con quelle di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 Pro arriva in Italia con 8 GB di RAM e 128 GB di storage : Pochi istanti fa, nel corso di un evento tenutosi a Londra, è stato annunciato ufficialmente l'arrivo sui mercati europei di Xiaomi Mi 8 Pro L'articolo Xiaomi Mi 8 Pro arriva in Italia con 8 GB di RAM e 128 GB di storage proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 - Mi 8 Explorer Edition e Mi MIX 2S ricevono la Night Mode con la nuova beta : Come promesso Xiaomi ha portato la Night Mode anche su Xiaomi Mi 8, Mi 8 Explorer Edition e Mi MIX 2S, grazie a un aggiornamento di MIUI 10 beta. L'articolo Xiaomi Mi 8, Mi 8 Explorer Edition e Mi MIX 2S ricevono la Night Mode con la nuova beta proviene da TuttoAndroid.

La Telecamera di Sorveglianza di Xiaomi a 27.99€ con questo codice! : Ormai YI-tech è un brand che non ha bisogno di presentazione: si è fatto la sua strada grazie a Xiaomi, ma ha dimostrato di poter camminare con le sue gambe grazie a prodotti estremamente validi leggi di più...

Huawei e Xiaomi contrastano la recessione nel mercato degli smartphone : Si parla di recessione del mercato degli smartphone, come ogni anno, a fine anno. Grandi marchi registrano cali di vendite, probabilmente dovuti anche all’eccessiva esosità dei prezzi dei propri prodotti. Tuttavia, va notato che non leggi di più...

Aggiornamenti con patch di sicurezza in rilascio per Honor 9 Lite - Xiaomi Mi A2 Lite - Samsung Galaxy A8 (2018) e Tab S4 : Xiaomi Mi A2 Lite riceve le patch di sicurezza Android di novembre 2018, invece Honor 9 Lite, Samsung Galaxy A8 (2018) e Tab S4 quelle di ottobre L'articolo Aggiornamenti con patch di sicurezza in rilascio per Honor 9 Lite, Xiaomi Mi A2 Lite, Samsung Galaxy A8 (2018) e Tab S4 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi alla conquista degli Stati Uniti : evento a New York l’8 dicembre : Lo sbarco di Xiaomi in Europa è avvenuto solo qualche mese fa, anche se l’azienda ha conquistato così velocemente gli appassionati di tutta Europa che sembra che ci sia già da molto tempo. Ovviamente Xiaomi leggi di più...

Xiaomi presenta un purificatore d’aria da parete con controllo vocale e schermo touch : Giornata ricca di novità per Xiaomi, che ha annunciato un nuovo purificatore d'aria, da installare a parete e controllabile con schermo touch e comandi vocali. L'articolo Xiaomi presenta un purificatore d’aria da parete con controllo vocale e schermo touch proviene da TuttoAndroid.

Confronto Xiaomi REDMI NOTE 6 PRO vs REDMI NOTE 5 (Pro) : quale dei due acquistare? : In questo Confronto XIAOMI REDMI NOTE 6 Pro vs REDMI NOTE 5 (Pro) mettiamo sotto al microscopio entrambi i dispositivi per un Confronto alla pari su fotocamera, autonomia, ricezione, performance, scheda tecnica e design. Un leggi di più...

Xiaomi Mi 6 “Transparent Edition”? Tra qualche giorno - con un ricambio e un po’ di sano fai da te : Se vi piacerebbe rendere trasparente il retro di Xiaomi Mi 6 ma non amate perdere tempo, tra qualche giorno potrebbe essere disponibile la soluzione L'articolo Xiaomi Mi 6 “Transparent Edition”? Tra qualche giorno, con un ricambio e un po’ di sano fai da te proviene da TuttoAndroid.

