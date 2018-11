Xiaomi AirDots | Mi 8 | Mi 8 Lite Mi Box S | Roborock S50 | POCOPHONE F1 in super offerta per

AirDots - gli AirPods low cost (25 euro) di Xiaomi : Gli auricolari sono il miglior compromesso per ascoltare la musica. Che tu decida di farlo quando vai a correre o sul treno per andare a lavoro, un paio di cuffiette sono la soluzione più economica e pratica che tu possa scegliere. Certo, la qualità scarseggia, ma quando deve prevalere la comodità d’uso questa è senz’altro la scelta migliore. Se parliamo di cuffiette bluetooth e senza fili, il modello che viene subito in mente sono gli AirPods ...