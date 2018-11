Xbox Game Pass | Tutti i giochi annunciati all’X018

X018 : ecco i 16 nuovi titoli in arrivo all'interno di Xbox Game Pass : La puntata speciale di Inside Xbox organizzata in occasione di X018 ci ha regalato diversi annunci riguardanti Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft che sin dall'annuncio sta comprensibilmente attirando l'attenzione di un buon numero di giocatori.Abbiamo deciso di raccogliere tutti i titoli che entreranno a far parte del catalogo del servizio all'interno di questa news. ecco i 16 nuovi titoli che entreranno a far parte di Xbox ...

X018 : Hellblade : Senua's Sacrifice debutta in Xbox Game Pass nel mese di dicembre : Nella puntata speciale di Inside Xbox organizzata in occasione di X018 continuano gli annunci riguardanti Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che permette di accedere a un catalogo in costante evoluzione di titoli sicuramente piuttosto interessanti.Questa volta a rimpolpare le fila del Game Pass sarà Hellblade: Senua's Sacrifice, autentica perla sviluppata da Ninja Theory, una delle software house recentemente acquisite da ...

X018 : PUBG in arrivo all'interno di Xbox Game Pass : La puntata speciale di Inside Xbox organizzata in occasione di X018 si è aperta con un annuncio indubbiamente interessante riguardante nientepopodimeno che PlayerUnknown's Battlegrounds.Il titolo battle royale farà infatti parte del servizio in abbonamento a partire dal 12 novembre. A incuriosire anche il fatto che i nuovi abbonati potranno entrare all'interno del servizio al prezzo di appena $1.Read more…

PlayStation Now supera Xbox Game Pass e diventa il servizio su abbonamento più redditizio : Se vi state chiedendo quale sia il servizio su abbonamento più redditizio, SuperData ha la risposta.Ebbene, PlayStation Now di Sony è diventato il servizio più redditizio, superando anche Xbox Game Pass. Questi servizi si sono dimostrati molto proficui per le aziende, con ricavi totali che si attestano a 273 milioni di dollari registrati nel terzo trimestre del 2018 nel mercato USA. Stando al report di SuperData, PlayStation Now detiene ora il ...

Xbox Game Pass vince il favore degli utenti : Il servizio di abbonamento mensile, offerto da Microsoft e strutturato per l’Xbox, ottiene ottimi risultati nei sondaggi. Game Pass Xbox Game Pass è stato lanciato nel 2017, ottenendo subito dei riscontri positivi. Nell’arco di tempo dal suo lancio a ora, questo servizio ha riscosso molti successi. I dati presenti nei sondaggi parlano chiaramente, mostrando un servizio apprezzato in varie nazioni. Secondo il sondaggio di Newzoo, l’8% dei ...

Giochi gratis Xbox One di novembre 2018 : Microsoft annuncia i Games with Gold : Microsoft ha finalmente svelato i Giochi gratis di novembre che arriveranno su Xbox One e Xbox 360. Questa volta Major Nelson non ha deluso, annunciando titoli tripla A che mancavano da un bel po' nei Games with Gold. Cominciamo col botto: per Xbox One arriveranno Battlefield 1 e Assassin's Creed, sì, il primo capitolo della fortunata saga Ubisoft. Battlefield 1 sarà disponibile dal 1 al 30 novembre, mentre ci sarà anche Race the Sun, ...

Xbox Game Pass : Sniper Elite 4 e GRIP tra i giochi in arrivo a novembre : Microsoft ha rivelato alcuni dei giochi che verranno aggiunti alla scaletta di Xbox Game Pass nel mese di novembre. Tra questi, come riporta Gamingbolt, troviamo Sniper Elite 4, la quarta entrata nella serie sparatutto di Rebellion ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. OlliOli 2, il fantastico seguito del platform a scorrimento laterale e GRIP, un nuovo gioco di combattimento in auto, sono altri titoli confermati per il prossimo ...

Xbox Game Pass : dopo Xbox One - arriverà anche su Windows 10 : Xbox Game Pass, l’abbonamento mensile definito il Netflix dei videogiochi che permette l’accesso a oltre 100 titoli fra cui molte AAA, è destinato ad evolversi ulteriormente. Quella del Game Pass è stata davvero un’idea geniale sia per gli utenti che hanno trovato l’offerta vantaggiosa che per la stessa Microsoft con un incremento notevole dei ricavi inerenti al settore del gaming i quali, stando agli ultimi dati ...

Microsoft potrebbe portare Xbox Game Pass su PC : Nel report trimestrale sugli utili, il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha parlato dell'intenzione di portare su PC l'abbonamento Xbox Game Pass. Come segnala PCGamer, per $ 10 al mese, i giocatori console hanno accesso a una libreria di oltre 200 giochi vecchi e nuovi: la selezione include alcune esclusive Microsoft come Forza Horizon 4 e Sea of ​​Thieves, oltre a giochi indie e di terze parti come Rocket League e Fallout 4. Finché ...

I giochi in abbonamento di Xbox Game Pass anche su pc : (Foto: Microsoft) Il servizio Xbox Game Pass, che da mesi ormai permette ai giocatori Xbox di accedere a un nutrito catalogo di titoli al prezzo di 9,99 euro al mese, sta per arrivare anche su pc. Lo ha riportato Game Informer ma l’informazione arriva nientemeno che dal numero uno di Microsoft, Satya Nadella, il quale ha dato un annuncio preliminare nel corso della presentazione dei conti trimestrali del gruppo. Xbox Game Pass è uno dei ...

Xbox Game Pass : disponibili Dead Island Riptide - Hello Neighbor - Observer ed Outlast : Buone notizie per tutti i possessori di Xbox Game Pass, Microsoft ha infatti annunciato che il suo popolare servizio si aggiorna da oggi con 4 nuovi titoli a tema Halloween.Come riportano i colleghi di EuroGamer.net, i titoli in questione sono Observer, Outlast, Dead Island: Riptide ed Hello Neighbor. Observer è un horror psicologico dai creatori di Layers of Fear in cui il giocatore rivestirà i panni di un investigatore capace di rivivere le ...

Il boss battler Sinner : Sacrifice for Redemption arriva oggi su Xbox Game Pass : Sinner: Sacrifice for Redemption è un gioco che ruota attorno alla battaglia contro i "Sette peccati capitali". Il principale meccanismo del gioco risiede nel "downgrade": prima di ogni battaglia, dovrete sacrificare un attributo e "livellare" per entrare in combattimento.Questo rende ogni incontro molto più difficile. Secondo lo sviluppatore, i giocatori esperti dovrebbero essere in grado di completare il gioco in sei o otto ore, ma il resto ...

Xbox Game Pass : 5 videogiochi lasceranno il catalogo alla fine di ottobre : Il catalogo di Xbox Game Pass si arricchisce col Passare dei mesi, anche se di tanto in tanto qualche videogioco viene rimosso dalle librerie del servizio per fare spazio alle nuove entrate.Se quindi a ottobre sono stati aggiunti al Game Pass titoli del calibro di Forza Horizon 4, Wolfenstein: The New Order e Metro 2033 Redux, a fine mese dovremmo purtroppo salutare 5 videogiochi che lasceranno il catalogo del Pass. Come riferisce The Xbox Hub, ...

Xbox porta alla Milan Games Week Forza Horizon 4 e Ori and the Will of the Wisps! : Il nuovo episodio del videogioco a piattaforme, disponibile sul mercato a partire dal prossimo anno, immergerà il giocatore nel travolgente mondo di Ori, colmo di incontri mozzafiato con i nemici e ...