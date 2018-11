X018 | due nuovi studi di sviluppo per i Microsoft Studios | nuovi titoli in uscita e tante

gamerbrain

: #X018 evento solido ed orchestrato con ottimo ritmo. Aggiornamenti su roba terze parti, un sacco di titoli per Gam… - brema82 : #X018 evento solido ed orchestrato con ottimo ritmo. Aggiornamenti su roba terze parti, un sacco di titoli per Gam… - GameXperienceIT : X018 | Obsidian Entertainment e InXile: Microsoft conferma l'acquisizione dei due team di sviluppo -… - FPSREPORTER : X018: PUBG arriva nel Game Pass tra due giorni -

(Di domenica 11 novembre 2018) Questo weekend, la community Xbox si è riunita in occasione di, uno speciale evento globale realizzato per celebrare Xbox con novità, anteprime e una miriade di sorprese. Oltre 10.000 fan hanno raggiunto la quarta edizione annuale di Xbox FanFest: Mexico City per sbirciare da vicino il futuro di Xbox, partecipando a eventi hands-on e panel che hanno visto la partecipazione di membri del Team Xbox, con streaming dal vivo su Inside Xbox.: Tutto quello che c’è da sapere Lo scoop del giorno è stato l’annuncio dell’intenzione, da parte di, di acquisire duedicon un’esperienza consolidata nella creazione di giochi di ruolo. Grazie al sodalizio con icinqueannunciati in occasione di E3, il futuro delle esclusive Xbox è molto promettente.ha presentato una rassegna di ...