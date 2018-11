eurogamer

: Winter of Arcade arriverà presto su Xbox One, altri dettagli presto in arrivo #Microsoft - Eurogamer_it : Winter of Arcade arriverà presto su Xbox One, altri dettagli presto in arrivo #Microsoft - IGNitalia : Xbox One: ritorna la promozione Winter of Arcade - Everyeye : Microsoft svela la Winter of Arcade con incentivi sui giochi IDXbox -

(Di domenica 11 novembre 2018) Durante l'X018 Fan Fest tenutosi ieri notte a Città del Messico Microsoft ha avuto l'occasione di anticiparci qualcosa riguardoof, iniziativa dedicata ai titoliOne indipendenti più meritevoli e originali.Come riporta Dualshockers,ofci permetterà di acquistare i titoli degli sviluppatori che hanno aderito al programma ID@con tanto di incentivi che dovranno essere essere definiti. Si parla di possibili sconti e offerte prendi due paghi uno.Il programma ID@ha portato moltissimi professionisti e case di sviluppo ad avvicinarsi a Microsoft e aOne e PC in particolare, portando alla realizzazione di titoli chementi non avremmo mai avuto modo di vedere. Tra gli sviluppatori che vi hanno aderito al programma ricordiamo Finji (Tunic), Capybara (Below), Bohemia Interactive (DayZ), Anapura (Ashen), Storm in a Teacup (Close to the Sun) e ...