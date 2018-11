Volley | Perugia-Modena | oggi big match SuperLega 11 novembre Programma | orario

Pallavolo – Modena Volley - Julio Velasco sulla prossima partita : “a Perugia concentrati” : Julio Velasco: “andiamo a Perugia concentrati sul nostro gioco. La risposta del pubblico di Modena è straordinaria” Si è svolta stamattina presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza pregara con Perugia dell’Head Coach Julio Velasco, allenatore del Modena Volley, queste le sue parole: “Perugia? Non la considero la prova del nove, quella arriverà con i playoff. Questi big match (Perugia e Civitanova) serviranno per capire ...

Volley - Superlega 2018-2019. Sesta giornata : è il gran giorno di Perugia-Modena - chi vince va in fuga : Chi va in fuga in Superlega? Perugia contro Modena è lo scontro al vertice di questo primo quarto di regular season ed è una partita piena di motivi che escono anche dalla pura ragioneria del primo e secondo posto occupati dalle due squadre. Sir Safety-Azimut Leo Shoes è Zaytsev contro Leon, due degli attaccanti più forti al mondo, è De Cecco contro Christenson, Urnaut contro Atanasijevic nella sfida dei balcani, è “mister” Mondiale ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : sesta giornata. Perugia e Modena caterpillar - Civitanova si salva a Monza : Oggi si è disputata la sesta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Secondo turno infrasettimanale che ha espresso verdetti importanti: Perugia e Modena confermano la propria imbattibilità e si presentano separate da un punto allo scontro diretto, Civitanova si distacca ulteriormente mentre Trento risponde ancora presente. Perugia si è imposta con grande autorevolezza sul campo di Vibo Valentia ...

Volley Superlega 2018-2019. Sesta giornata. Quanti incroci nell’ultimo turno infrasettimanale! Perugia alla prova Vibo : Si intrecciano i destini delle squadre di vertice con quelli delle formazioni il cui obiettivo è la salvezza o la conquista di un posto nei play-off nella Sesta giornata di Superlega che è anche l’ultima della stagione che si disputa (tra domani e giovedì) in una giornata non festiva. La capolista e dominatrice incontrastata del primo scorcio di stagione, la Sir Safety Perugia si sottopone alla prova Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. La ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : quinta giornata. Perugia e Modena volano con Leon e Zaytsev - Civitanova-Trento 3-2 : Oggi pomeriggio si è disputata la quinta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Siamo nel bel mezzo di un tour de force visto che si è giocato giovedì e poi le squadre torneranno in campo tra tre giorni per un nuovo turno infrasettimanale. Perugia si conferma al comando della classifica generale con un punto di vantaggio su Modena, spettacolo nel big match tra Civitanova e Trento dove non sono ...

Volley - Champions League 2018-2019 : sorteggiati i gironi. Civitanova e Modena nello stesso gruppo - Perugia con Dinamo e Arkas : A Budapest (Ungheria) sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2018-2019 di Volley maschile. Le 20 squadre partecipanti alla massima competizione continentale per importanza sono state suddivise in cinque gironi da quattro formazioni ciascuno, le prime cinque classificate e le tre migliori seconde si qualificheranno ai quarti di finale. Urna non troppo benevola per le squadre italiane. Civitanova e Modena sono state inserite nello ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : Alessandro Piccinelli e Giulio Pinali - che rivelazioni! Tra Perugia e Modena - 21enni vincitori : Alessandro Piccinelli e Giulio Pinali sono le grandi rivelazione della quarta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Il turno infrasettimanale, infatti, ha promosso in maniera inattesa questi due giovani che hanno giganteggiato da titolari vestendo la casacca di due squadre che lottano per lo scudetto: il libero ha sostituito l’infortunato Massimo Colaci nel big match tra la sua Perugia e ...

Volley - Superlega 2018-2019. Quinta giornata. Civitanova o Trento : chi si mette a caccia di Perugia? : La vittoria nel big match di Civitanova ha aperto la strada per la fuga di Perugia in vetta alla classifica. La squadra di Bernardi ha la possibilità di consolidare la prima piazza affrontando fra le mura amiche l’Emma Villas Siena che ancora non è riuscita a sbloccarsi e arriva dalla brutta sconfitta di Latina. Il vero big match di giornata si disputa a Civitanova tra la Lube ferita per la sconfitta subita contro Perugia e un’Itas Trentino ...

Volley - Lube ko in casa contro Perugia : Nel terzo set, infine, i vice campioni del mondo tengono botta fino a quota 13, e dopo il fallo a rete di Simon , sostituito da capitan Stankovic, che spedisce la Sir sul 16-13, depongono ...

Volley A2 F. Omag San Giovanni in M.-Bartoccini Gioiellerie Perugia 3-1 : La Cronaca. La Bartoccini in campo con il sestetto "tipo", diretto da De Michelis, con Smirnova nel ruolo di opposto, Casillo e Lapi centrali, Pascucci e Pietgrelli in banda, Bruno libero. Coach Saja ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : quarta giornata. Modena e Trento rispondono a Perugia - Monza vola : Dopo la schiacciante vittoria di Perugia contro Civitanova nel big match del primo pomeriggio, si è completata la quarta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile che ha beneficiato di questa giornata di festa per disputare il primo turno infrasettimanale della stagione. Modena infila la quarta vittoria consecutiva surclassando l’impotente Milano nella bolgia del PalaPanini e si porta a una sola ...

Volley - Superlega : Leon spacca la partita Perugia in volo : Quarta giornata di Superlega, col big match Civitanova-Perugia, sfida fra le due leader del campionato CIVITANOVA-Perugia 0-3 , 22-25, 16-25, 18-25, - Si riparte da dove si era conclusa la scorsa ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : Perugia indemoniata - Leon show e Civitanova crolla 3-0! Dominio dei Block Devils : Strepitosa prova di forza di Perugia che ha letteralmente preso a pallate Civitanova nel big match della quarta giornata di SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Campioni d’Italia hanno espugnato l’Eurosuole Forum con un roboante 3-0 (25-22; 25-16; 25-18) dominando in lungo e in largo per gli 85 minuti di una partita che ha avuto solo storia nel primo set, per il resto i Block Devils hanno ...