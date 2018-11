Volley – Modena e Perugia regalano spettacolo al PalaBarton | Zaytsev e compagni ko

Volley - SuperLega 2018-2019 : settima giornata. Perugia batte Modena e va in fuga! Vincono Civitanova e Trento : Perugia tenta la fuga dopo sette giornate di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Block Devils hanno sconfitto Modena per 3-1 nel big match che segna il giro di boa del girone d’andata e ora possono già vantare quattro punti di vantaggio sui Canarini che si sono dovuti arrendere al PalaBarton: lo scontro diretto è stato estremamente combattuto nei primi tre parziali dove le due squadre si sono sostanzialmente ...

Volley - Perugia-Modena : oggi big match SuperLega (11 novembre). Programma - orario d’inizio e tv : oggi domenica 11 novembre si gioca Perugia-Modena, big match valido per la settima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Al PalaBarton si affrontano le prime due della classe, le grandi favorite per la conquista dello scudetto insieme a Civitanova: i Block Devils si presentano a punteggio pieno mentre i Canarini inseguono a un solo punto di distacco, le due squadre imbattute regaleranno ...

Pallavolo – Modena Volley - Julio Velasco sulla prossima partita : “a Perugia concentrati” : Julio Velasco: “andiamo a Perugia concentrati sul nostro gioco. La risposta del pubblico di Modena è straordinaria” Si è svolta stamattina presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza pregara con Perugia dell’Head Coach Julio Velasco, allenatore del Modena Volley, queste le sue parole: “Perugia? Non la considero la prova del nove, quella arriverà con i playoff. Questi big match (Perugia e Civitanova) serviranno per capire ...

Volley - Superlega 2018-2019. Sesta giornata : è il gran giorno di Perugia-Modena - chi vince va in fuga : Chi va in fuga in Superlega? Perugia contro Modena è lo scontro al vertice di questo primo quarto di regular season ed è una partita piena di motivi che escono anche dalla pura ragioneria del primo e secondo posto occupati dalle due squadre. Sir Safety-Azimut Leo Shoes è Zaytsev contro Leon, due degli attaccanti più forti al mondo, è De Cecco contro Christenson, Urnaut contro Atanasijevic nella sfida dei balcani, è “mister” Mondiale ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : sesta giornata. Perugia e Modena caterpillar - Civitanova si salva a Monza : Oggi si è disputata la sesta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Secondo turno infrasettimanale che ha espresso verdetti importanti: Perugia e Modena confermano la propria imbattibilità e si presentano separate da un punto allo scontro diretto, Civitanova si distacca ulteriormente mentre Trento risponde ancora presente. Perugia si è imposta con grande autorevolezza sul campo di Vibo Valentia ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : quinta giornata. Perugia e Modena volano con Leon e Zaytsev - Civitanova-Trento 3-2 : Oggi pomeriggio si è disputata la quinta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Siamo nel bel mezzo di un tour de force visto che si è giocato giovedì e poi le squadre torneranno in campo tra tre giorni per un nuovo turno infrasettimanale. Perugia si conferma al comando della classifica generale con un punto di vantaggio su Modena, spettacolo nel big match tra Civitanova e Trento dove non sono ...

Volley - Champions League 2018-2019 : sorteggiati i gironi. Civitanova e Modena nello stesso gruppo - Perugia con Dinamo e Arkas : A Budapest (Ungheria) sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2018-2019 di Volley maschile. Le 20 squadre partecipanti alla massima competizione continentale per importanza sono state suddivise in cinque gironi da quattro formazioni ciascuno, le prime cinque classificate e le tre migliori seconde si qualificheranno ai quarti di finale. Urna non troppo benevola per le squadre italiane. Civitanova e Modena sono state inserite nello ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : Alessandro Piccinelli e Giulio Pinali - che rivelazioni! Tra Perugia e Modena - 21enni vincitori : Alessandro Piccinelli e Giulio Pinali sono le grandi rivelazione della quarta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Il turno infrasettimanale, infatti, ha promosso in maniera inattesa questi due giovani che hanno giganteggiato da titolari vestendo la casacca di due squadre che lottano per lo scudetto: il libero ha sostituito l’infortunato Massimo Colaci nel big match tra la sua Perugia e ...

Volley – Pesante sconfitta per la Revivre Axopower Milano : Modena trionfa 3-0 : Modena amarissima, al PalaPanini la Revivre Axopower Milano esce sconfitta 3-0. Mai in partita, la formazione di Giani si arrende ai padroni di casa che lasciano in panchina Zaytsev Non c’è stata partita al PalaPanini di Modena dove la Revivre Axopower Milano era impegnata per la quarta giornata di Superlega. Un secco 3-0 subito dalla formazione guidata da Andrea Giani, incapace di opporre resistenza ai padroni di casa. Nel catino del ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : quarta giornata. Modena e Trento rispondono a Perugia - Monza vola : Dopo la schiacciante vittoria di Perugia contro Civitanova nel big match del primo pomeriggio, si è completata la quarta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile che ha beneficiato di questa giornata di festa per disputare il primo turno infrasettimanale della stagione. Modena infila la quarta vittoria consecutiva surclassando l’impotente Milano nella bolgia del PalaPanini e si porta a una sola ...

Volley – Velasco mette in guardia Modena : “Milano agguerrita - voglio umiltà e attenzione” : Julio Velasco tesse le lodi di Milano e chiede ai suoi umiltà e attenzione in conferenza stampa. Oltre 4500 i presenti alla sfida di domani, gli ultimi tickets in vendita al PalaPanini e su www.vivaticket.it Si è svolta questa mattina la conferenza di Julio Velasco pre-match di domani con Milano presso la sala stampa del PalaPanini. Queste le parole dell’Head Coach: “questo è un campionato difficilissimo e anche quella di ...

Volley – Milano alla corte dello Zar : la Revivre Axopower affronta la Modena di Zaytsev : Big match per la PowerVolley che, dopo la sconfitta contro Latina, affronta il banco di prova dei canarini Vigilia dal profumo di big match per la Revivre Axopower Milano che chiude il mese di ottobre con l’ultimo allenamento prima della partenza per Modena. Domani, alle ore 18.00, si torna in campo per la quinta giornata di Superlega: al PalaPanini la formazione guidata da Andrea Giani affronta in trasferta la compagine canarina guidata ...

Volley – Modena batte Ravenna 3-1 in un Palazzo sold out : Successo casalingo per L’Azimut Leo Shoes Modena di Julio Velasco: davanti ad un Palazzo sold out, gli emiliani superano Ravenna 3-1 L’Azimut Leo Shoes Modena di Julio Velasco è accolta a Ravenna dal pubblico delle grandissime occasioni. Prima del mach il Governatore della Regione Stefano Bonaccini premia il Presidente della Consar Ravenna e quello di Modena Volley, Catia Pedrini, per la Challenge Cup e la Supercoppa conquistate ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : terza giornata - Perugia batte Trento! Civitanova espugna Verona - ok Modena : Oggi si è completata la terza giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Dopo il successo di Latina su Milano nell’anticipo di ieri, domenica spettacolare con tanti scontri diretti che hanno regalato diverse emozioni. Perugia e Civitanova rimangono le uniche squadre a punteggio pieno, tallonate da Modena a una sola lunghezza di distanza mentre è arrivata la prima sconfitta stagionale per ...