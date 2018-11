Violinista a Londra “Qui possibilità date a tutti senza preconcetti In Italia sembra

ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 novembre 2018) La critica lo ha definito più volte “uno dei violinistini più rappresentativi della sua generazione”. È stato premiato al concorso biennale di Vittorio Veneto nel 2010 e al XX Concorso Internazionale violinistico Postacchini di Fermo. Suona con un prezioso strumento Joseph Guarneri del 1727 appartenuto alCesare Barison, per gentile concessione della famiglia. Si è esibito in tutto il mondo, tra festival musicali e concerti per numerose istituzioni di prestigio. Si chiama Fabrizio Falasca, è originario di Sarno e dal 2016 è Assistant Concertmaster della prestigiosa Philharmonia Orchestra di. “Molti musicisti, me incluso, non trovando molto spazio in, hanno preso la dolorosa decisione di andare all’estero”, racconta. Fabrizio ha studiato e si è formato in, collaborando con numerose e prestigiose orchestre, da quella del Teatro San Carlo di Napoli ...