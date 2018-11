Video Torino Parma | 1-2 | | highlights e gol della partita | Serie A 12giornata

Torino - i Sì Tav in piazza (senza bandiere politiche) «Siamo 30mila». Appendino : aperta alle critiche Foto|Video : La sindaca: accolgo le critiche e sono pronta a instaurare un dialogo costruttivo sulla Torino di domani, anche con chi ha una visione diversa dalla nostra

Highlights Serie A Torino-Parma 1-2 . Video Gol - pagelle e tabellino del match : Torino-Parma, LA CRONACA– Il Parma espugna lo stadio Grande Torino e aggancia i granata in classifica. A quota 17 gli emiliani che impediscono agli uomini di Mazzarri di piazzarsi, momentaneamente, in zona Europa. Emiliani sul doppio vantaggio già prima della mezzora, grazie ad un avvio avvio di partita. Prima Gervinho (al minuto 9) poi Inglese […] L'articolo Highlights Serie A Torino-Parma 1-2 . Video Gol, pagelle e tabellino del ...

Gol Baselli - il Torino accorcia le distanze con un destro da fuori del centrocampista [Video] : Gol Baselli – Il centrocampista del Torino ha accorciato le distanze con un destro dal limite dell’area, conseguentemente ad un rimpallo favorevole. Il Parma rimane in vantaggio, ma adesso il risultato è di 1-2 e la partita è stata riaperta, al punto che Walter Mazzarri ha deciso di congelare l’ingresso di Simone Zaza. #SerieA Première mi-temps folle avec déjà un troisième but et #Baselli qui réduit l’écart ! ...

Gol Inglese - splendida conclusione del centravanti del Parma : Torino spazzato via [Video] : Gol Inglese – Il centravanti del Parma firma il 2-0 sul Torino con una splendida conclusione da dentro l’area su servizio di Gagliolo. I padroni di casa soffrono tremendamente le ripartenze degli ospiti e la difesa granata è sempre in difficoltà di fronte a Gervinho e Inglese. Centre de Gagliolo, Inglese reprend, 0-2 #TorinoParma pic.twitter.com/WlBlC1oayC — Fr SerieA Videos (@FRVideos_SerieA) 10 novembre 2018 SCARICA ...

Torino - i Sì Tav in piazza (senza bandiere politiche) «Siamo 30mila». Appendino : aperta alle critiche Foto|Video : La sindaca: accolgo le critiche e sono pronta a instaurare un dialogo costruttivo sulla Torino di domani, anche con chi ha una visione diversa dalla nostra

Torino - i Sì Tav in piazza : «Siamo 30mila» I parlamentari Lega : «Va fatta» Tv |Video : Gli organizzatori: «La città scende in piazza per dire tanti sì che sappiano interpretare i bisogni della gente e che riscrivano il futuro di una città e di una regione»

Maltempo - continua a diluviare in Piemonte e Liguria : piogge torrenziali tra Torino e Biella - la piena del Po fa sempre più paura [FOTO e Video LIVE] : 1/17 ...

Diretta/ Torino Olimpia Milano - risultato live 57-57 - 30' - streaming Video e tv Rai : 4quarto - Serie A1 - - IlSussidiario.net : Diretta Torino Olimpia Milano info streaming video e tv Rai: orario, risultato live della partita di basket Serie A per la 5giornata , oggi 4 novembre,

Highlights Serie A Sampdoria-Torino 1-4. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Sampdoria-Torino 1-4, la cronaca– Anche il Torino si unisce alle goleade che hanno caratterizzato questa undicesima giornata di campionato. Dopo le manite di Inter e Napoli, il tris della Juve e il poker della Lazio, i granata rifilano 4 gol a Marassi alla Sampdoria, confermando l’ottimo momento di forma e lanciandosi in classifica. Sesto risultato […] L'articolo Highlights Serie A Sampdoria-Torino 1-4. Video Gol, pagelle e ...

Sampdoria-Torino - Belotti in gol porta in vantaggio i granata tra le “polemiche” [Video] : Sampdoria-Torino, Belotti ha portato in vantaggio i suoi grazie ad un colpo di testa preciso, nulla ha potuto Audero Sampdoria-Torino, Belotti ha sbloccato l’incontro con una zuccata che ha superato Audero per l’1-0. Una bella azione dei granata, sviluppatasi sulla corsia di destra da dove è arrivato un cross perfetto per il Gallo che non si è fatto pregare e di testa ha insaccato. Polemiche da parte dei doriani che hanno ...

Torino scatenato - l’esilarante Video dallo spogliatoio granata : Il Torino è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro la Fiorentina, non sono mancate le lamentele del tecnico Walter Mazzarri con il club granata che si sente penalizzato dalle decisioni arbitrali. La squadra adesso è al lavoro per prepara la difficile trasferta sul campo della Sampdoria, l’obiettivo è quello di conquistare un risultato positivo. Fino al momento rendimento altissimo per il difensore Nkoulou ed il ...

Come partecipare all’anteprima del nuovo Video dei Subsonica a Torino : tutti i dettagli : L'anteprima del nuovo video dei Subsonica è aperta al pubblico. Il gruppo ha annunciato che tutti coloro che vogliano prendere parte alla proiezione sono invitati a lasciare la loro mail per poi essere ricontattati in caso di esito positivo della richiesta. L'appuntamento è fissato per l'8 novembre, a Torino, presso la sede del Museo Nazionale del Cinema. Sarà questa l'occasione per presentare la nuova clip firmata da Donato Sansone. Ci sarà ...