VIDEO Show delle Farfalle a Tu Si Que Vales | l’Italia della ritmica si esibisce in tv su

Antonio Mezzancella imita Tiziano Ferro a Tale e Quale Show del 9 novembre (VIDEO in Sere Nere) : Nella puntata di Tale e Quale Show del 9 novembre, in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi”, è stato Federico Angelucci a trionfare su tutti i colleghi grazie all’imitazione di Liza Minelli, interpretata alla perfezione nelle movenze e nella voce con il brano famosissimo “New York, New York”. Apprezzato da tutta la giuria composta dai giudici fissi Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, e in questa puntata anche ...

L’esibizione sui pattini di Martina Attili che canta Material Girl di Madonna ai Live Show (VIDEO) : Martina Attili questa settimana ha dovuto cimentarsi con un'assegnazione particolare dopo aver cantato brani più emotivi. Manuel Agnelli ha assegnato alla sua concorrente delle Under Donne un brano famosissimo di Madonna, “Material Girl”, dopo la performance del secondo Live Show su “Sober” di Demi Lovato eseguita al piano. “Martina è una ragazza divertentissima e voglio che esca questo suo lato. Canterà con dei pattini e un pianoforte mobile”, ...

J-Ax al Maurizio Costanzo Show con i particolari di Tutto tua madre (VIDEO) : “È il segnale del mio ritorno” : J-Ax al Maurizio Costanzo Show racconta di come sia nata Tutto tua madre, canzone che ha voluto dedicare al suo primo figlio Nikolas, avuto dalla moglie Elaina Coker nel febbraio del 2017. "Come diceva Vasco, le canzoni nascono da sole. Basta essere sinceri, non pensare al pubblico e alla classifica. Ho fatto uscire questo singolo per dare un segnale, per far capire che sono tornato alla mia musica da solista". Non poteva quindi mancare ...

Irama al Maurizio Costanzo Show canta Bella e rovinata e parla delle sue presunte fidanzate (VIDEO) : Irama al Maurizio Costanzo Show si esibisce con un medley di due dei brani contenuti nel nuovo disco di inediti, Giovani, e commenta una questione emersa in rete nelle scorse ore a proposito delle sue presunte fidanzate del momento. Irama al Maurizio Costanzo Show, ospite della puntata di mercoledì 7 novembre, canta Non mollo mai e Bella e rovinata, quest'ultima il singolo estratto dal nuovo disco di inediti, Giovani, ai vertici della ...

È successo in TV - 6 novembre 2008 : un one woman show per Paola Cortellesi (VIDEO) : Rai 3 non è mai stata abituata al varietà e se ci ha provato, spesso e volentieri si è misurato un abito elegante sopra la tuta da agricoltore. La rete colta, la rete alta per una volta crea un'eccezione a se stessa con un varietà che in un modo o nell'altro ha lasciato il segno nella storia del terzo canale del Servizio Pubblico, Non perdiamoci di vista.Per entrare in questo territorio 'fantasma' ci vuole una professionista che conosce ...

Roberta Bonanno imita Amy Winehouse e vince la prima puntata tra i campioni di Tale e Quale Show (VIDEO) : Roberta Bonanno vince Tale e Quale Show del 2 novembre, la prima puntata dedicata al torneo dei campioni in cui si sono sfidati alcuni concorrenti dell’appena conclusa edizione e altri della corsa. Sono scesi in campo, quindi: Roberta Bonanno, Antonio Mezzancella, Andrea Agresti, Vladimir Luxuria, Massimo Di Cataldo, Annalisa Minetti, Filippo Bisciglia, Alessandra Drusian, Giovanni Vernia, Alessia Macari e Valeria Altobelli. Roberta Bonanno ...

Napoli-Empoli - dopo 8 minuti è già Insigne show : il VIDEO del gol dell’1-0 : Napoli-Empoli, azione superlativa di Koulibaly e Insigne non si fa pregare prima di insaccare punendo gli empolesi Napoli-Empoli, Insigne dopo 8 minuti ha già portato in vantaggio i suoi. La squadra di Mister Ancelotti non vuol perdere contatto dalla Juventus e proprio per questo ha chiesto un approccio sin da subito veemente contro l’Empoli. Così è stato, con Insigne che ha portato subito in vantaggio i suoi con un esterno destro ...

L’esibizione dei Red Bricks Foundation su Thoiry di Achille Lauro nel 2° Live Show stupisce i giudici (VIDEO) : I Red Bricks Foundation hanno rischiato di essere eliminati durante il primo Live Show di X Factor 12, ma sono riusciti ad arrivare sani e salvi al secondo Live Show. Giovedì scorso si sono trovati ad affrontare il ballottaggio contro Matteo Costanzo, concorrente della categoria degli Over di Fedez, che li ha visti vincitori grazie alla scelta dei giudici che li hanno salvati. Questa settimana, in vista del secondo Live Show, hanno dovuto ...

Al Bano e Romina al Maurizio Costanzo Show cantano Felicità e ballano insieme (VIDEO) : Stasera mercoledì 31 ottobre, in seconda serata, andrà in onda una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show. Il talk Show che dagli anni ’80 entra nelle case degli spettatori è tornato anche quest’anno e sono sempre tanti e vari gli ospiti. Questa sera ci saranno anche Al Bano e Romina al Maurizio Costanzo Show, la coppia intramontabile della canzone italiana che continua a ottenere successi soprattutto grazie al seguito di un pubblico che ha ...

Maurizio Costanzo Show : Asia e Dario Argento assieme in TV dopo lo scandalo molestie. Ospiti anche Albano e Romina – VIDEO e Foto : Maurizio Costanzo Show, Asia e Dario Argento Asia e Dario Argento per la prima volta insieme su un palco dopo le polemiche, le accuse, il tritacarne mediatico. L’attrice romana, esclusa dalla giuria di X Factor a seguito del caso Bennett, e il noto regista horror saranno tra gli Ospiti del Maurizio Costanzo Show, in onda stasera alle 23.20 su Canale5. In scena, anche un’altra popolarissima coppia dello spettacolo: Albano e ...

Lazio-Inter 0-3 Highlights - il VIDEO e i gol della partita. Show di Icardi - a segno anche Brozovic : Piove acqua e piovono reti su Roma: la Lazio non riesce a reagire nel posticipo della decima giornata ed è costretta ad arrendersi per 3-0 ad un’Inter scatenata e trascinata dal solito Mauro Icardi, autore di una doppietta. Apre e chiude le marcature il capitano nerazzurro, nel mezzo un gran mancino dalla distanza di Brozovic. Squadra di Spalletti in seconda piazza in classifica. Di seguito le immagini salienti del posticipo serale della ...

Maurizio Costanzo Show - Al Bano e Romina cantano e ballano (VIDEO) : Oggi, lunedì 29 ottobre 2018, a Roma è stata registrata la seconda puntata stagionale del Maurizio Costanzo Show, in onda mercoledì prossimo in seconda serata su Canale 5. Tra gli ospiti anche Al Bano Carrisi e Romina Power, i quali, dopo essersi fatti intervistare dal padrone di casa, hanno cantato il loro cavallo di battaglia Felicità.La coppia (ritrovatasi professionalmente) ha poi anche ballato, con tanto di casqué. Le immagini nei video in ...