Via Marina | ritardi e intoppi | la terza ditta molla | la quarta è incerta

Marina di Modica - interventi in Via Selene per ridurre rischio fango : Il Comune di Modica ha provveduto alla costruzione di alcune infrastrutture per la regimentazione delle acque in via Selene per ridurre rischio fango

Mediaset - SilVia Berlusconi e il pressing di Marina per vendere. Fedele Confalonieri : 'Tutto falso' : 'Non è vero' che la presidente di Fininvest Marina Berlusconi stia spingendo il padre Silvio a vendere Mediaset . Lo smentisce il presidente del gruppo televisivo, Fedele Confalonieri , al suo arrivo ...

Milano - al Via Stati generali su ricerca marina : Milano, 26 set. - (AdnKronos) - La ricerca marina sta assumendo un ruolo sempre più importante e strategico nell’economia sostenibile, ma l’Italia investe ancora troppo poco rispetto ad altri Paesi dell’Unione Europea. Di questo si parla in occasione degli Stati generali della ricerca marina organiz

Via Marina - i lavori di restyling sono sempre più a rischio : Tempi ancora lunghi per la ripresa del cantiere di via Marina. Il Comune aveva concesso fino a metà settembre alla terza ditta in graduatoria per decidere se subentrare o meno, ma la trattativa è ...

Pasticcio Via Marina - la ditta esclusa protesta : 'L'appalto resti a noi' : Braccio di ferro sul cantiere di via Marina tra la ditta appaltatrice e il Comune di Napoli, che ha rescisso il contratto. I legali dell'Asse Costiero Scarl ieri mattina hanno diffidato Palazzo San ...