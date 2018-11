Italia - Tavecchio : "Dimesso per amore". E che bordata su Ventura... : passato un anno da quell'amaro 0-0 in Italia-Svezia che estromise gli azzurri dal Mondiale russo. La Nazionale è tornata questa sera a San Siro per disputare la partita di Nations League contro il ...

Ventura si è dimesso dal Chievo o dalla Nazionale un anno dopo? : Dopo aver conquistato il primo punto con il Chievo, Gian Piero Ventura si dimette a sorpresa. L'ex-ct della Nazionale ha guidato la squadra di Verona per quattro partite, ottenendo tre sconfitte e un pareggio, e grazie a questo primo punto è stato azzerato il gap negativo in classifica che era stato comminato alla società quest'estate. Il direttore sportivo Romairone davanti alle telecamere parla di qualcosa di ...

Chievo - continua la telenovela Ventura : il tecnico non si è ancora dimesso : È ancora caos in casa Chievo. Alla situazione di classifica disperata, motivo dell’esonero di D’Anna, si è aggiunto il caso Ventura, chiamato per risollevare le sorti del club veronese. In seguito al 2-2 interno contro il Bologna di domenica, le presunte dimissioni a sorpresa dell’ex ct avevano scatenato un enorme tam-tam mediatico. Da alcuni retroscena svelati dalla Gazzetta dello Sport, però, il tecnico non si sarebbe ...

Ventura si è dimesso da allenatore del Chievo : Gian Piero Ventura si dimette a sorpresa da allenatore del Chievo. L'ex tecnico della Nazionale lo ha comunicato nello spogliatoio alla squadra dopo il pareggio con il Bologna. Il direttore sportivo dei gialloblu Giancarlo Romairone, ai microfoni di Sky Sport, parla di 'un fulmine a cielo sereno'. "Ci dobbiamo prendere tutti un po' di ore perché a mente fredda si possa un attimo capire i pensieri che sono ...

