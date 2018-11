Val Varenna | isolata San Carlo di Cese

ilsecoloxix

: RT @genova24it: Era stato notato nei giorni scorsi nei pressi della zona frana. Ricerche in corso - PerilPonente : RT @genova24it: Era stato notato nei giorni scorsi nei pressi della zona frana. Ricerche in corso - simonamodesto : RT @NewsTG_: #ULTIMORA MALTEMPO: Allagamenti e frane a Genova: In Val Varenna la frazione di San Carlo di Cese è rimasta in parte isolata p… - genesdegenes : RT @NewsTG_: #ULTIMORA MALTEMPO: Allagamenti e frane a Genova: In Val Varenna la frazione di San Carlo di Cese è rimasta in parte isolata p… -

(Di domenica 11 novembre 2018) La frazione non è raggiunngibile a causa del cedimento della strada carrabile che la collega a Genova. Messo in sicurezza un passaggio per consentire almeno un collegamento pedonale