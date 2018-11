Usa | Ocasio-Cortez denuncia | Non ho soldi per pagare l' affitto

Non solo Ocasio-Cortez : chi sono le donne elette al Congresso Usa - mai così tante - : Dalla marce delle donne che ha portato nelle strade milioni di persone alla voglia di politica: le candidate erano 277. L'ultimo "anno della donna" fu il 1992, quando furono elette in 54. Nel 2018 la ...

Usa - nel midterm Sanders rieletto - Ocasio-Cortez la più giovane e la prima musulmana Rashida Tlaib : Alexandra Ocasio Cortez, Rashida Tlaib, Bernie Sanders, Greg Pence. Questi i protagonisti e i nomi più noti delle elezioni del midterm negli Stati Uniti.La più giovane. Come previsto, la democratica progressista Alexandra Ocasio-Cortez è stata eletta nel suo distretto per la Camera nello stato di New York e con i suoi 29 anni diventa il più giovane membro del Congresso della storia americana.La prima musulmana. La ...