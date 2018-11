Usa | chirurgo scambia rene per tumore e lo rimuove

meteoweb.eu

(Di domenica 11 novembre 2018)unper une lui, medico, lodal corpo di una donna. E’ successo negli Stati Uniti, in un ospedale della Florida, il Wellington Regional Medical Center. La paziente che ha subìto l’errore è stata una 51enne che nel 2016 era andata sotto i ferri: la donna aveva chiesto aiuto ai medici per un dolore causato da un incidente stradale avuto anni prima. Prima dell’intervento si era sottoposta a due risonanze magnetiche che però non sarebbero state viste dal medico che poi l’ha operata. E proprio in sala operatoria ilha rimosso unpelvico: un organo perfettamente funzionante che non si trova nella sede naturale dell’organo: è una condizione piuttosto rara che avviene alla formazione del feto. Proprio in questi giorni il Dipartimento della salute della Florida ha chiesto alla commissione medica di sospendere o revocare la licenza ...