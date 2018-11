Uomini e Donne Luigi e Irene | è di nuovo crisi? Spunta il video che non piace

Anticipazioni Uomini e donne : Lorenzo rifiuta l'esterna con Giulia ma non la elimina : Giovedì 8 novembre si è tenuta una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne durante la quale erano presenti i tronisti Andrea Cerioli, Ivan Gonzalez, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e Teresa Langella. Sono state mostrate le esterne di ognuno di loro: le new entry Andrea e Ivan [VIDEO] hanno incontrato le corteggiatrici che maggiormente hanno attirato la loro attenzione, eliminando anche diverse ragazze scese per ...

Uomini e Donne Trono Over - è morta Renata Di Ancona. Il figlio : ‘Te ne sei andata in punta di piedi’ : Altro lutto ad Uomini e Donne Trono Over. A meno di un mese dalla scomparsa di Rocco Di Perna è venuta a mancare l’ex dama del parterre Renata Di Ancona. Aveva 91 anni. Molti i messaggi di cordoglio sulla pagina Facebook della donna che aveva partecipato al programma di Maria De Filippi dal 2012 al 2015. Dolcissimo il messaggio del figlio che la saluta sempre sui social: “In punta di piedi, così…. Come d’altronde tuo ...

Uomini e Donne : addio a Renata - volto del Trono Over : Dopo Rocco Di Perna, scomparso a inizio ottobre, Uomini & Donne dice addio ad un altro protagonista del Trono Over. Questa volta è toccato ad una donna. Renata Di Ancona, volto del celebre programma di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi, se n’è andata quest’oggi, sabato 10 novembre. A darne l’annuncio, con un post su Facebook, è stato il figlio. “In punta di piedi, così… Come d’altronde tuo costume ...

Uomini e Donne a lutto : è morta Renata del Trono Over : Trono Over di Uomini e Donne: addio a Renata Di Ancona E’ scomparsa, qualche ora fa, la dama del Trono Over di Uomini e Donne Renata Di Ancora. La dama ha preso parte al programma ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5 per qualche anno, proprio all’esordio di questa “nuova” versione del format della trasmissione. A dare l’annuncio ci hanno pensato il figlio di Renata Di Ancora e sua nipote sul profilo ...

Uomini e Donne Over - Sossio contro Ursula : il duro attacco del cavaliere : Uomini e Donne Trono Over: Sossio Aruta attacca Ursula Bennardo sui social Non sembra destinato al lieto fine l’amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo, e gli ultimi scontri al Trono Over di Uomini e Donne lo confermano. Dopo la partecipazione a Temptation Island Vip il loro rapporto ha subito una battuta d’arresto anche se, […] L'articolo Uomini e Donne Over, Sossio contro Ursula: il duro attacco del cavaliere proviene da ...

Ascolti tv pomeriggio - 9 novembre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Ultima sfida settimanale fra Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 9 novembre 2018? Chi ha avuto la meglio fra: Caterina Balivo, Bianca Guaccero e Maria De Filippi. Ecco cosa è successo in tutte e tre le trasmissioni e come si è suddiviso il pubblico presente davanti alla tv nel primo pomeriggio. Fino ad ora Maria De Filippi non ha mai perso una sfida e il divario fra Canale 5 e Rai 1 è ...