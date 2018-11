Unimpresa | con il reddito cittadinanza boom del lavoro nero

Credit crunch - Unimpresa : crollano prestiti a imprese. Con manovra e spread credito a rischio. Occhio ai mutui : I dati confermano uno dei peggiori scenari per l'economia italiana, e si riassumono in una espressione tristemente nota: Credit crunch. Ovvero, contrazione del Credito, letteralmente. Ovvero, decisione delle banche di, se non chiudere, comunque ...