Unghie nere | cause e come curarle

ideegreen

: Mi mancano già le unghie nere </3 - brigmorelullaby : Mi mancano già le unghie nere 3 - xineedstyles : Mi mancava un sacco farmi le unghie nere?? - ChryCalle : @marideberghem Io avrei fatto le unghie nere... -

(Di domenica 11 novembre 2018) Quando ci schiacciamo le dita in una porta, spesso e volentieri ci possono venire le, temporaneamente, finché l’urto o la botta non vengono riassorbiti, ma ci sono delle volte in cui leprendono un colore violaceo o bluastro senza che nessuno ci abbia chiuso un’anta dell’armadio sulla mano o sul piede. A questo punto è il caso di chiedersi perché ciò accade visto che questo può essere un sintomo di un problema serio di salute da non trascurare. Il diabete, ad esempio, può fare questo effetto, ma potrebbe benissimo trattarsi anche di un semplice fungo oppure di un meno semplice problema ai reni. (altro…)Idee Green.