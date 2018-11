Un ordine del giorno in Consiglio per salvare il tribunale di Modica

Alluvione - il sottosegretario agli Interni incontra comune e forze dell'ordine : Sciacca, nasce il circolo della Lega per Salvini 3 Abusivismo edilizio, Firetto: 'Ddl lacunoso e contraddittorio' 4 Abusivismo, Catanzaro: 'Decadenza sindaci? Decada anche presidente Regione, se ...

Brescia-Verona a rischio scontri - stadio blindato dalle forze dell’ordine : Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Brescia ha messo a punto il piano per garantire che Brescia-Verona di domenica (si gioca alle 15) possa svolgersi all’insegna della sportivita’ e della sicurezza, nonostante la storica rivalita’ tra le rispettive tifoserie. Per questo la prefettura ha disposto un piano di sicurezza solitamente previsto ai tempi della serie A, blindando il quartiere ...

Mese del Benessere Psicologico : dal 12 al 30 novembre tante iniziative promosse dall’ordine Psicologi Calabria : Ad un anno della prima edizione regionale, accolta dal territorio con partecipazione ed entusiasmo, dal 12 al 30 novembre ritornano le iniziative promosse dall’Ordine Psicologi Calabria volte a favorire la centralità della persona e delle relazioni, attivando reti capaci di interrogarsi sugli interventi utili alle necessità del territorio, evidenziandole grazie alla partecipazione di enti, istituzioni, associazioni ed altre figure professionali, ...

Truffe : abbonamenti a false riviste forze dell'ordine - 12 indagati : Milano, 7 nov. (AdnKronos) - I carabinieri di Pavia hanno smantellato un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione delle Truffe: 12 le persone indagate. L'attività si sarebbe sviluppata quasi interamente a Milano, "dove sono stati individuati due appartamenti adibiti a base operativa e

Avira Password Manager mette ordine al caos delle password : Tettnang, Germania, 5 novembre 2018 – Avira presenta il nuovo Avira password Manager, sviluppato per semplificare la vita degli utenti mettendo ordine nella confusione delle password e dei dati di accesso agli account. Avira password Manager è una soluzione che garantisce password più sicure, funzionalità di compilazione automatica più semplici per i dispositivi mobili e notifiche istantanee in caso di furto di dati personali: il tutto nel ...

ordine d’arrivo MotoGP - GP Malesia 2018 : risultato e classifica della gara. Marc Marquez vince davanti a Rins e a Zarco. Valentino Rossi (18°) cade quando era in testa - Dovizioso (6°) : Trionfo di Marc Marquez nel GP della Malesia 2018, penultima prova del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo, campione del mondo in sella alla Honda, ottiene il nono successo stagionale precedendo la Suzuki dello spagnolo Alex Rins e la Yamaha Tech3 del francese Johann Zarco. Una gara amara per i colori italiani: Valentino Rossi, lungamente in testa alla corsa, cade a pochi giri dalla fine in curva-1, dando via libera al successo dell’iberico, ...

ordine d’arrivo MotoGP - GP Malesia 2018 : risultato e classifica della gara : Ordine D’ARRIVO GP Malesia 2018 – MotoGP POS # RIDER GAP 1 46 V. ROSSI 18:19.023 2 93 M. MARQUEZ +0.767 3 5 J. ZARCO +1.602 4 26 D. PEDROSA +4.204 5 42 A. RINS +4.845 6 4 A. DOVIZIOSO +5.704 7 25 M. VIÑALES +6.805 8 43 J. MILLER +7.386 9 19 A. BAUTISTA +11.233 10 9 D. PETRUCCI +11.704 Foto: Valerio ...

Khashoggi - nuovo attacco di Erdogan 'L ordine è arrivato dai più alti livelli del governo saudita' : Pertanto, non ho motivo di credere che il suo omicidio rifletta la politica ufficiale del regno - scrive Erdogan - In questo senso, sarebbe sbagliato considerare l'uccisione di Khashoggi come un '...

L'Italia dell'odio e del disordine. Camilleri e Pansa - non ci stanno : Se il primo si augura di non "morire con il pessimismo, voglio morire con la speranza che i miei nipoti vivano in un mondo di pace. Il futuro sono i giovani, non siamo più noi ad avere in mano il ...

ordine d’arrivo F1 - GP Messico 2018 : risultato e classifica della gara. Verstappen domina in lungo e in largo - doppio podio Ferrari. Hamilton Campione del Mondo con un 4° posto : Max Verstappen ha vinto nettamente il Gran Premio del Messico, diciannovesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha costruito le basi del suo successo con una partenza in cui ha bruciato il compagno di squadra Ricciardo ed ha difeso la posizione alla prima curva dall’attacco di Hamilton. L’inglese della Mercedes si è laureato Campione del Mondo per la quinta volta in carriera dopo una gara ...

ordine del giorno contro Susanna Camusso che ha indicato Maurizio Landini come suo successore al direttivo Cgil : La proposta del segretario generale della Cgil, Susanna Camusso di Maurizio Landini come successore alla guida della Cgil non convince una parte dei dirigenti dell'organizzazione che oggi alla riunione del direttivo ha presentato un Ordine del giorno per chiedere di affidare all'assemblea generale come scaturirà dal congresso la scelta della nuova guida della Cgil. Si mette in discussione il merito e il metodo della decisione.Il Comitato ...

L’intelligenza artificiale al servizio di forze dell’ordine e istituzioni per combattere il traffico di esseri umani : La lotta contro il traffico di esseri umani si può e si deve combattere anche con la tecnologia. Per questo il colosso dell’informatica IBM si è unito a istituzioni e aziende internazionali come Stop The Traffik (STT), Western Union, Barclays, Lloyd’s Banking Group, Liberty Global, Europol e University College London. L’obiettivo è creare un centro di dati unico a livello internazionale (TAHub, acronimo di Traffik Analysis Hub) che ...

Raggi : a San Lorenzo no uso forza privata - ci sono già forze dell’ordine : Roma – “Non servono ronde ma cose come quella che noi chiamiamo, e stiamo gia’ sperimentando, il controllo di vicinato. Mi oppongo a qualsiasi visione che preveda l’uso della forza privata indiscriminata per risolvere problemi di ordine pubblico e sociale. Ci sono gia’ le forze dell’ordine”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in occasione dell’apertura dell’European metropolitan ...

La squadra calcio dell'ordine degli avvocati "insieme in campo" per Tria Corda : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...