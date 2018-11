Un bando per acquistare pubblicità sui media

Anm : assunzioni al via per cento autisti - pronto il bando anche per le funicolari : Risanati i conti, l'Anm torna ad assumere e annuncia a breve un bando per reclutare 100 nuovi autisti di pullman tramite agenzie interinali. Venerdì l'azienda dei trasporti cittadina, di proprietà del ...

Milano : al via bando per riqualificazione energetica nido via Feltrinelli (2) : (AdnKronos) - Il tutto si basa su un forte impegno di progettazione integrata, che prevede lo sviluppo di nuove soluzioni e tecnologie, l’uso di materiali a basso impatto ambientale, che potranno anche essere riciclati, la riduzione di demolizioni e dismissioni e il contenimento delle stesse aree di

Milano : al via bando per riqualificazione energetica nido via Feltrinelli : Milano, 10 nov. (AdnKronos) - È pubblicato sul sito del Comune di Milano e sarà aperto fino al 26 novembre il bando per interventi di riqualificazione energetica dell’asilo nido di via Feltrinelli 11 nel Municipio 4. Con interventi mirati ad un sostanziale miglioramento delle condizioni acustiche, t

I pm chiedono 10 mesi per Raggi. Lei si sfoga : abbandonata dal M5S : Per Virginia Raggi quella appena trascorsa potrebbe essere l’ultima notte da sindaca della Capitale. Arriverà oggi la sentenza del processo che la vede imputata per falso. Se sarà condanna, «il codice etico parla chiaro», ha detto ieri mattina Luigi Di Maio: dovrà quindi rassegnare le dimissioni. Una frase che, qualunque sarà l’epilogo processuale,...

Pass laureati - presentazione oggi a Martina Franca. Master internazionali dell'università di Bari - bando per borse di studio fino a 19mila ... : Una moderna politica per il diritto allo studio e per una scuola di qualità, dovrebbe ripartire proprio da queste ultime tendenze che vanno governate con opportuni provvedimenti improcrastinabili da ...

bando di concorso per scuola d’infanzia e primaria : Finalmente è ufficiale. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Bando di concorso straordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria. Le domande potranno essere presentate dal 12 novembre al 12 dicembre. Importante: sono ammessi docenti con diploma magistrale e docenti in possesso di laurea abilitante in Scienze della formazione che hanno svolto almeno due anni di servizio negli ultimi 8 anni. A renderlo ...

Concorso pubblico : nuovo bando per 30 atleti ai gruppi sportivi di Polizia di Stato-Fiamme Oro : E’ stato indetto dal Ministero degli Interni un Concorso pubblico per l’assunzione di 30 nuovi atleti da assegnare ai gruppi sportivi Polizia di Stato-Fiamme Oro. Gli sportivi verranno inseriti nell’organigramma come agenti e assistenti della Polizia di Stato. Questo Concorso verrà riservato solamente agli atleti di interesse nazionale e sotto il controllo del CONI o delle federazioni sportive. In totale sono 30 i posti che ...

Per nulla abbandonato il Samsung Galaxy Note 8 : Android 9 Pie confermato da un indizio : Grande notizia quella di oggi 9 novembre per i Samsung Galaxy Note 8. Tutti i possessori del phablet del 2017 possono stare abbastanza sereni: il loro device, con grandi probabilità, riceverà Android 9 Pie. La notizia non giunge dalla viva voce di Samsung che pure non ha diramato una lista di device che riceveranno appunto l'ultimissimo firmware di casa Google ma c'è un indizio da non sottovalutare in merito alla questione update. Gli esperti ...

Mara Fasone : oggi sul numero di Uomini e Donne Magazine - ha spiegato i motivi per cui ha abbandonato il trono. Leggili : Due settimane fa Mara Fasone ha deciso di abbandonare il trono e oggi sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine la ragazza ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione.... L'articolo Mara Fasone: oggi sul numero di Uomini e Donne Magazine,ha spiegato i motivi per cui ha abbandonato il trono. Leggili proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.