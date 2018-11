Udinese | Velazquez in bilico Pradé | ' Rifletteremo 24-48 ore'

Udinese - Velazquez : esonero vicino. Tre candidati a sostituirlo : La sconfitta contro l'Empoli potrebbe costare caro a Julio Velazquez: l'allenatore spagnolo è a un passo dall'esonero. I tre principali candidati a sostituirlo sono Davide Nicola, in corsa anche per ...

Panchina Udinese - game over Velazquez : esonerato il tecnico - i nomi per il sostituto [FOTO] : 1/7 Jennifer Lorenzini/LaPresse ...

Udinese - Velazquez si gioca tutto ad Empoli : pronto Prandelli : Julio Velazquez si gioca tutto ad Empoli, la sua Udinese si deve risollevare da una situazione di classifica critica: possibile esonero in caso di flop Ultima spiaggia per Julio Velazquez. Il tecnico dell’Udinese si gioca tutto nella trasferta contro l’Empoli che potrebbe sancire il suo esonero in caso di sconfitta. La successiva sosta per le Nazionali sarebbe infatti il momento giusto per il cambio di allenatore ed il patron ...

Udinese - le novità in merito alla panchina di Velazquez : Udinese, il tecnico Velazquez traballa dopo la sconfitta di ieri contro il Milan all’ultimo minuto con gol-beffa di Romagnoli Udinese, giornata di riflessione sul tecnico Velazquez dopo la sconfitta di ieri sera contro il Milan all’ultimo minuto. Il gol di Romagnoli ha decisamente complicato i piani dei friulani, ponendo Velazquez a serio rischio per il corso della sua esperienza. Ebbene, con 9 punti in classifica in 11 ...

Udinese - valutazioni su Velazquez : ecco i nomi per il sostituto [FOTO] : 1/7 Foto LaPresse/Andrea Bressanutti ...

Udinese-Milan - Velazquez : “Difficile digerire una sconfitta così” : Udinese-Milan, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato da Sky Sport, Julio Velazquez, allenatore dell’Udinese, ha parlato della sconfitta subita al 97′ per mano del Milan: “Nelle ultime partite in casa abbiamo affrontato Lazio, Napoli, Juventus e Milan. Oggi è stata la migliore partita della mia squadra, potevamo pareggiare ma all’ultimo minuto non possiamo fare errori […] L'articolo Udinese-Milan, Velazquez: ...

Serie A Udinese - Velazquez : «Il Milan ha grandissimi giocatori»

Velazquez - l'Udinese può battere il Milan : ANSA, - UDINE, 3 NOV - "Siamo sicuri al 100% che possiamo vincere contro il Milan". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese, Julio Velazquez, nella conferenza stampa della vigilia della gara di domani ...

Serie A Udinese - Velazquez : «Grande reazione nella ripresa» : GENOVA - Queste le parole di Julio Velazquez , a Sky Calcio Show, dopo il pareggio esterno con il Genoa . Il tecnico comincia sulle voci circolate in settimana: ' Esonero? Non ci ho pensato, io sono ...

Udinese - Velazquez sulla sfida con il Genoa : 'Partita difficile - ma non mi sento in discussione' : Il tecnico bianconero: 'Credo che sarà una gara equilibrata, giocata in velocità da entrambe le squadre, che mi aspetto aggressive'

Udinese - Velazquez : “obiettivo fare punti a Genova” : “Non mi sento in discussione, perché penso che tutti sappiamo qual è il calendario”. L’allenatore dell’Udinese, Julio Velasquez, nega di avvertire pressioni dopo le 4 sconfitte consecutive contro Lazio, Bologna, Juventus e Napoli, che hanno innescato le voci di una panchina traballante, alla vigilia della trasferta in casa del Genoa. “Il calendario è quello che è – ha detto – la mia responsabilità ...

Serie A Udinese - Velazquez : «Genoa aggressivo - è riuscito a fermare la Juventus»

Genoa-Udinese - probabili formazioni : Kouame più di Pandev - Velazquez recupera Mandragora : Genoa-Udinese si giochera' domenica alle 15 allo stadio Ferraris: un match importante per i padroni di casa, che sono stati i primi a fermare la Juventus sul pari in questo campionato e vogliono continuare a crescere. Il subentro di Juric a Ballardini sembra aver dato qualche effetto positivo, ma il nuovo tecnico adesso ha davanti la montagna di un calendario difficilissimo, visto che dopo i friulani arrivano le sfide con il Milan, mercoledì, ...

