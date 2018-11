: Ucciso a colpi pistola,si indaga a Pisa - TelevideoRai101 : Ucciso a colpi pistola,si indaga a Pisa - pasquamarco : RT @michelegiorgio2: #Cisgiordania È morto dopo 2 settimane di agonia Mohammad Shreiteh, 28 anni,di Marzaa al Gharbie (Ramallah) ferito 26… - G_Nazionale : #Ucciso a colpi di pistola dal vicino di casa, su #Fb il brindisi mezzora prima della morte -

I Carabinieri hanno avviato le indagini in provincia diper la morte di un giovane trovato morto in casa. E' stato raggiunto da quattrodi arma da fuoco alla testa e il corpo privo di vita è stato trovato sul divano del salotto. Sono stati gli amici a scoprire che Giuseppe Marchesano, 27 anni, era morto. Da un giorno non rispondeva alle loro chiamate. Al momento l'ipotesi degli investigatori è quella di omicidio. Al momento non è ancora chiaro quale possa essere il movente del delitto.(Di domenica 11 novembre 2018)