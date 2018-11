Ucciso a colpi di pistola nel Pisano

Alessandro De Fabbio - Ucciso in Messico a colpi di pistola/ Ultime notizie : legame con i napoletani scomparsi? - IlSussidiario.net : Alessandro De Fabbio, 32enne ucciso in Messico a colpi di pistola: c'è un legame con i napoletani scomparsi? Le Ultime notizie

Giallo in Messico - 32enne italiano Ucciso a colpi d'arma da fuoco : Un italiano è stato trovato morto a bordo di un'auto a Tepechitlan, in Messico . L'uomo, Alessandro De Fabbio , 32 anni, di Napoli , è stato ucciso a colpi di arma da fuoco: il cadavere era a 350 ...

Agrigento - agguato in piazza : Ucciso a colpi di pistola un 45enne : Un uomo di 45 anni, Ignazio Scopelliti, è stato ucciso con colpi di pistola in pieno centro, in via Palladio, a Palma di Montechiaro, Agrigento,. Il delitto dovrebbe essere avvenuto fra le 10,30 e le ...

Manuel Careddu - Ucciso con colpi di piccone alla testa/ Ultime notizie autopsia : non è stato fatto a pezzi : Manuel Careddu, ucciso con colpi di piccone alla testa. Eseguita l'autopsia: lo scheletro è intatto, quindi non è stato fatto a pezzi. Le Ultime notizie sul 18enne di Macomer(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 17:53:00 GMT)

Manuel Careddu - l'autopsia conferma : Ucciso con colpi di piccone alla testa : A compiere le analisi sul corpo del 18enne di Macomer è stato lo stesso medico legale dei casi di Cogne e Garlasco. Dalle intercettazioni, intanto, emerge come i cinque indagati avessero pensato nei minimi dettagli il piano per l'omicidio

Caserta - Ucciso a colpi di pistola : giallo su identità/ Ultime notizie Aversa : ipotesi documenti contraffatti : Aversa, uomo ucciso nell'auto a colpi di pistola. Ultime notizie, in corso operazione di identificazione: da chiarire la dinamica dell'omicidio, forze dell'ordine al lavoro(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 14:32:00 GMT)

Un 18enne è stato Ucciso a colpi di pala e piccone a Oristano per un debito di droga : Attirato in una trappola da un gruppo di coetanei, ucciso in riva al lago e fatto a pezzi per un debito di droga di alcune centinaia di euro. Così è morto Manuel Careddu, 18 anni, di Macomer (Nuoro), scomparso l'11 settembre scorso. Il suo corpo smembrato è stato ritrovato oggi, dopo giorni di ricerche, nelle campagne di Ghilarza, nell'Oristanese. In fronte, il cadavere presentava il segno di una picconata inferta ...