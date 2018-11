Tutti i piani esclusi dalle rimodulazioni Vodafone del 10 novembre | si può ancora

Clamoroso Mayweather - niente MMA : “non ho mai dato il mio consenso - hanno cambiato Tutti i piani. Ecco la verità” : Floyd Mayweather spiazza tutti, non parteciperà a nessun match di MMA in Giappone: il pugile americano svela la sua verità in merito all’evento di Rizin 14 Nei giorni scorsi, la federazione di MMA giapponese, Rizin 14, aveva sorpreso tutti annunciando in pompa magna il ritorno di Floyd Mayweather, pronto ad affrontare la stella nascente Tenshin Nasukawa, il prossimo 31 dicembre. A fare scalpore è stata la tipologia di match: un ...