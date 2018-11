Turismo 4 0 con filiere e destagionalizzazione | focus Intesa sulla Liguria

Turismo balneare e sistemi costieri : relazione di Confesercenti : ... che si è svolto stamane a Lamezia Terme emerge dalla relazione complessiva che "occorre che tutto il mondo delle istituzioni e della politica possa comprendere come l'esigenza di dare certezza dell'...

Nel borgo che riparte con pale e ruspe : “Bisogna agire - ci resta solo il Turismo” : Questa ragazza che va avanti e indietro con gli scarponi nel fango ha 18 anni, e per tutta la sua vita non potrà mai dimenticare il rumore del vento. «Chiamarlo vento non basta», dice. «C’era da piangere. Ha incominciato lunedì pomeriggio verso le quattro. Piegava gli alberi fin sulla strada. Spazzava via lamiere, cartelli, tetti. Non potevi uscire...

L'Iran scommette sul Turismo contro le sanzioni : Ma Teheran ci crede e quest'anno ha raccolto i primi frutti di una politica di apertura senza precedenti, con linee da crociera che ora lo collegano a tutti i Paesi vicini, visti facilitati, anche ...

Turismo : Mirabilia fa tappa a Osaka con 'Italia - amore mio!' : Roma, 2 nov. (Labitalia) - Continua la collaborazione tra Mirabilia Network e il Paese del Sol Leva[...]

Panamera GTS - l'ammiraglia Porsche stupisce anche in pista. Berlina e Sport Turismo con V8 da 454 cv sul circuito del Bahrain : BAHARAIN - Le superprestazioni sono di casa in Bahrain, dove dal 2004 si disputa - in mezzo alle dune del deserto - un appassionante Gran Premio di Formula 1. Un modernissimo autodromo che è...

Nuova Alfa Romeo GTV : la Gran Turismo Veloce con un cuore da 600 CV [FOTO] : La futura sportiva della Casa del Biscione vanterà uno schema ibrido in grado di sviluppare una potenza degna di una supercar “FCA non farà alleanze e andrà avanti da sola, completando il piano industriale per il 2022”.: queste dichiarazioni del CEO di Fiat Chrysler Automobiles, Mike Manley, pronunciate subito dopo la cessione di Magneti Marelli a Calsonic, lasciano ben sperare per la continuazione del rilancio di Alfa Romeo iniziata con ...

Ognissanti : Confindustria Alberghi - il maltempo colpisce anche il Turismo : Nonostante un calendario più favorevole rispetto allo scorso anno, per il Ponte di Ognissanti, la rilevazione flash effettuata da Confindustria Alberghi segna, a causa del maltempo, una battuta di arresto per il settore. anche le città d’arte, per antonomasia mete prescelte da italiani e turisti stranieri, nei 4 giorni del lungo ponte, pur registrando segnali positivi, non raggiungono pienamente i risultati attesi. Roma, in primis, vede una ...

Congresso Cgil - Ghiglione : "Non solo Turismo - serve strategia per il futuro" - Foto - Video : Un dibattito che tende ad escludere, di proposito, il lavoro e la sua rappresentanza politica e sindacale. Da qui nasce il rifiuto all'intermediazione e l'attacco ai corpi intermedi. Si continua a ...

Nuovi componenti Comitato Turismo di Confcommercio VdA : Nei prossimi incontri, il Comitato Turismo Confcommercio VdA sarà potenziato con l'ingresso di ulteriori figure professionali che rappresentano il mondo turistico della Valle d'Aosta, con particolare ...

Ispica - la Giunta approva la Consulta per il Turismo : Il settore turismo può rappresentare per Ispica la maggiore attività produttiva. Un segnale positivo arriva dall'istituzione della Consulta comunale

Centro storico e Turismo : incontro con i cittadini e gli operatori : FASANO - Il Centro storico di Fasano e l'offerta turistica sono il tema di un iincontro pubblico con cittadini, associazioni, operatori economici promosso dal Comune di Fasano per lunedì 29 ottobre ...

Arrone - convegno su olivicoltura e Turismo in Valnerina : Arrone Le prospettive per l'olivicoltura in Valnerina e più in generale in Umbria saranno il tema del convegno in programma ad Arrone , convento di San Francesco, sabato alle 9 dal titolo: "Tutti i ...

Al via “Autopsia di Venezia” - il progetto di crowdfunding che racconterà la Serenissima : un appello per salvare la città - tra Turismo di massa e spopolamento : Ha preso il via in questi giorni “Autopsia di Venezia” (“Venice’s autopsy”), il progetto di crowdfunding che finanzierà una mostra fotografica d‘autore dedicata a illustrare la situazione attuale della città, fra turismo di massa e spopolamento. L’esposizione, che partirà a settembre 2019 in concomitanza con la Biennale d’Arte e si protrarrà fino a maggio 2020, sarà curata dal fotografo veneziano Michele Alassio, e porterà all’attenzione ...