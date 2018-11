Tris Roma | il gol di El Shaarawy è un perla | il pallonetto da posizione impossibile fa

Roma-Sampdoria 3-0 La Diretta Tris firmato da El Shaarawy : Si affrontano quest'oggi pomeriggio all'Olimpico Roma e Sampdoria, due squadre in crisi di gioco e di risultati. I giallorossi, cinque punti dietro la zona Champions, vengono da 3 partite...

Calcio - Champions League : si interrompe contro lo United di Mourinho la sTriscia positiva della Juve. Vince la Roma a Mosca contro il CSKA per 2-1 : Termina la striscia positiva della Juventus in Champions League, e il tutto in tre minuti: tra l’86° e l’89° minuto si consuma la rimonta del Manchester United sulla Juventus che era passata in vantaggio con il gol dell’ex Cristiano Ronaldo, per poi essere beffata in tre minuti da una rete di Mata e da un autogol del terzino sinistro Alex Sandro. Nonostante la sconfitta, la Juventus non perde però il primato nel Girone H rimanendo a 9 punti, ...

Roma - una serata di rimpianti e Tristezza : Reduce dal tonfo casalingo contro la Spal, talmente irresistibile da essere strapazzata ieri a domicilio dal modestissimo Frosinone, la Roma, cioè la squadra che si è fatta rimontare due reti all'...

Lotta - Mondiali Budapest 2018 : la Russia chiude in bellezza la rassegna iridata con un Tris di ori nella greco-romana : I Campionati del Mondo 2018 di Lotta di Budapest si sono ufficialmente conclusi con la disputa delle finali delle ultime tre categorie della Lotta greco-romana. Un’ultima giornata a dir poco sensazionale per la Russia, che si porta a casa un tris di medaglie d’oro pazzesco nei 77, 97 e 130 kg rispettivamente con Aleksandr Chekhirkin, Musa Evloev e Sergey Semenov. Partiamo dai -77 kg, in cui Aleksandr Chekhirkin ha sconfitto ...

Desirée Mariottini - i femminicidi a Roma sono una lunga e Triste storia. Ma la violenza non è il nostro futuro : Roma stamattina si è svegliata con un nuovo femminicidio. Dopo Desirée oggi è la volta di un’altra donna, uccisa a 23 anni con cinque colpi di pistola dall’ex compagno. È una conta che non si arresta quella delle donne che vengono uccise in quanto tali e di fronte a questa escalation non serve alcuna strumentalizzazione, alcuna retorica ma la corretta applicazione della Convenzione di Istanbul, che nel perseguire i principi di ...

Roma - un Triste Diego Perotti malinconico su Instagram : “le cose non stanno andando bene” : Roma, Diego Perotti ancora alle prese con alcuni problemi fisici che stanno condizionando il suo inizio di stagione in giallorosso “Purtroppo fino adesso le cose non sono andate come avrei voluto, ma non mi fermerò fino a non fare quello che mi piace di più che è stare dentro al campo!”. E’ il messaggio del giocatore della Roma, Diego Perotti, via Instagram sul suo inizio di stagione costellato di problemi fisici. ...

Roma-CSKA Mosca 3-0 diretta LIVE : Under firma il Tris! [FOTO e VIDEO] : 1/8 Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Baglioni - lo show incanta Firenze : da venerdì Tris di concerti a Roma : Firenze - Quaranta date live in un tour che coinvolge tutta l'Italia . Da Firenze a Milano, da Roma , domani, sabato e domenica, a Bologna, Acireale, Bari, Eboli, Padova, Perugia, Torino. Trenta ...

Roma : spuntano sTriscioni contro Raggi sul ponte della Magliana : Roma – ‘In fila da 4 mesi: vergogna’ e ‘4 mesi per 170 metri’. Sono gli striscioni (bianchi con scritta rossa), supportati dall’hashtag ‘Ostaggi della Raggi’, comparsi nella notte a Roma sul ponte della Magliana. Una protesta per i lavori che ne limitano la viabilita’, creando ingorghi nella zona. L'articolo Roma: spuntano striscioni contro Raggi sul ponte della Magliana proviene da ...

STriscia la Notizia : Roma - altro caso di maltrattamento verso gli animali : Cavalli di ogni taglia, puledri, asini, ma anche cani, oche e galline. In provincia di Roma , su una collina posta proprio ai lati di una strada carrabile, sono moltissimi gli animali costretti a ...

Carlo Verdone : "Prima c'era umanità e rispetto - ora è cambiato tutto. Roma? Ha una strana Tristezza" : È un Verdone malinconico quello intervenuto ai microfoni di Rai Radio 2 durante la trasmissioneI Lunatici. L'attore e regista romano alle prese con la scrittura di un nuovo soggetto, parla di quanto sia confortante per lui la notte, sinonimo di tranquillità. Ma spesso, confessa, gli capita di pensare al passato "con gioiosa malinconia, è una carezza, non tristezza. Cerco di ricordarmi delle cose che mi piacerebbe rivedere. ...