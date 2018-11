Torna il BTp Italia | ma conviene davvero alle famiglie?

Spread Btp-Bund Torna a 290 : ANSA, - ROMA, 8 NOV - Lo Spread tra Btp e Bund torna intorno a quota 290. Il differenziale tra i due titoli si attesta a 290,1 punti base contro i 288 della chiusura di ieri. Il rendimento si attesta ...

Btp peggiorano dopo Pil trezo trimestre fermo - spread su Bund Torna a 300 punti base : Reagiscono ovviamente in negativo i benchmark Btp alla lettura negativa della prima stima Istat sull'economia nel terzo trimestre, arrivata ad azzerarsi su base congiunturale.

Torna il BTP Italia - dal 19 novembre nuova emissione con durata 4 anni : Lo annuncia il Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF, spiegando che il nuovo BTP Italia presenta le stesse caratteristiche dei precedenti collocamenti : cedole semestrali indicizzate al FOI, ...

Torna la tensione sui Btp - lo spread supera quota 305 : Tornano le tensioni sui titoli di Stato italiani. Dopo una partenza in calo a quota 293 punti, lo spread fra Btp e Bund tedeschi ha ripreso a salire, sfondando di nuovo quota 300. Attualmente il ...

Spread Btp-Bund Torna a toccare 300 : ANSA, - ROMA, 17 OTT - Lo Spread tra Btp e Bund torna a toccare i 300 punti base, per poi rallentare a 298, dopo che stamani era sceso a 290. Il rendimento del decennale italiano è al 3,47%. 17 ...

Borse in rosso. Tassi BTp in asta al top dal 2013 - spread Torna sopra a 300 : Il Tesoro assegna in asta 3,5 mld di BTp triennali con tasso al 2,51% al top da 5 anni mentre il settennale è ai massimi dalla prima emissione. Dopo l'ondata di vendite della vigilia a Wall Street, i future sono ancora in rosso. A Piazza Affari crolla Carige dopo il declassamento di Fitch...

Borse in rosso. Tassi BTp in asta al top dal 2013 - spread Torna a 310 : Il Tesoro assegna in asta 3,5 mld di BTp triennali con tasso al 2,51% al top da 5 anni mentre il settennale è ai massimi dalla prima emissione. Ieri negli Usa Dow Jones e S&P's hanno registrato la seduta peggiore dal febbraio scorso mentre il Nasdaq (-4%) ha registrato la flessione più pesante dalla Brexit. ...

Spread Btp-Bund Torna sopra 280 : ANSA, - ROMA, 3 OTT - Lo Spread tra Btp e Bund torna sopra i 280 punti base, a 282, dopo un'apertura in netto calo che l'ha visto toccare un minimo a 272 da 283 della chiusura di ieri. Il rendimento ...

Spread Btp-Bund Torna sopra 280 : ANSA, - ROMA, 3 OTT - Lo Spread tra Btp e Bund torna sopra i 280 punti base, a 282, dopo un'apertura in netto calo che l'ha visto toccare un minimo a 272 da 283 della chiusura di ieri. Il rendimento ...

Spread vola a 300 - poi Torna sotto. Il tasso Btp al top da cinque anni : ...Luigi Di Maio ha legato l'innalzamento del differenziale alle dichiarazioni di vari esponenti della commissione europea che hanno criticato la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza ...

Bond oggi : per i Btp si Torna sui supporti. Short vincente : Il fatto che il fuoco contro Roma venga sparato soprattutto da Parigi lascia intendere come sia in atto una guerra politica in previsione delle elezioni europee del 2019. Fino ad allora quindi la ...

Investitori esteri Tornano a comprare Btp. Visco : 'debito sostenibile' : Torna il sereno sui Btp italiani con gli Investitori esteri tonano a guardare con ottimismo al futuro dell'economia italiana. Un chiaro segnale in questa direzione è arrivato dal Bollettino statistico della Banca d'Italia da cui emerge che a luglio gli acquisti netti di bond governativi tricolore dall'...

Gli investitori esteri a luglio Tornano ad acquistare Bot e Btp : Roma, 19 set., askanews, - Gli investitori esteri a luglio sono tornati ad acquistare titoli di Stato italiani. E' quanto emerge dai dati sulla bilancia dei pagamenti contenuti nel supplemento al ...

BTp - gli investitori esteri Tornano a comprare : a luglio acquisti per 8 - 7 miliardi : Dopo aver ridotto di 58 miliardi la loro esposizione in BTp tra maggio e giugno a luglio i fondi esteri sono tornati a comprare titoli governativi italiani ...