Tim | il piano del governo sulla rete | l' ok di Elliott | gli sbuffi di Vivendi | e le mire

Manovra - la crescita 2019 appesa al 'miracolo' del piano sugli invesTimenti pubblici : Perché metter i soldi non basta se non si colma il deficit progettuale di una Pa impoverita di competenze, ha ripetuto spesso il ministro dell'Economia Tria sull'onda di considerazioni già fatte dai ...

Manovra - la crescita 2019 appesa al “miracolo” del piano sugli invesTimenti pubblici : Al piano italiano l’ambizione non manca. Poggia su due fondi: 2,9 miliardi nel 2019 per ministeri e pubblica amministrazione centrale, 3 miliardi per regioni ed enti locali, e su due cabine di regiama. Ma mettere i soldi non basta se non si colma il deficit progettuale di una Pa impoverita di competenze: tra ritardi attuativi e colli di bottiglia amministrativi non sarà semplice, infatti, trasformare in opere tutti quei soldi in ...

Stirpe - Confindustria - : «Ripristinare gli invesTimenti del piano Impresa 4.0» : La quarta rivoluzione industriale rappresenta una sfida per il mondo produttivo, ma servono misure adeguate per governare la trasformazione digitale che è in atto, invece di subirla. Nella manovra all'esame della Camera «assistiamo ad un depotenziamento del piano ...

##Snam : in piano crescono invesTimenti e cedola - punta sul green : San Donato Milanese, Mi,, 7 nov., askanews, - Snam rivede al rialzo tutti i target, aumenta dividendo e investimenti e guarda al futuro scommettendo sulle nuove attività nella green economy, puntando ...

Hotel Rigopiano : una delle vitTime chiese l’evacuazione 7 ore prima della tragedia : Gabriele D'Angelo, cameriere dell'Hotel Rigopiano travolto da una valanga il 18 gennaio del 2017 e morto insieme ad altre 28 persone, inviò una richiesta di evacuazione della struttura al "Posto di coordinamento dei soccorsi" di Penne. La richiesta venne avanzata ben 7 ore prima della valanga che avrebbe poi travolto l'Hotel.Continua a leggere

Rigopiano - i famigliari delle vitTime temono caduta in prescrizione : Pescara - "Abbiamo detto ai magistrati che la prescrizione è il nostro più grande incubo e che non può mandarci a casa dopo tanti anni di battaglie". Così Gianluca Tanda, del Comitato vittime di Rigopiano, al termine dell' incontro di oggi, nel Palazzo di Giustizia di Pescara, tra il procuratore capo Massimiliano Serpi, il sostituto Andrea Papalia e 23 familiari di alcune delle 29 persone che il 18 gennaio 2017 ...

Maltempo Sicilia - il comitato vitTime : Casteldaccia come Rigopiano : “E’ una strage annunciata, esattamente come quella di Rigopiano. Anche in Sicilia, come in Abruzzo, tutti sapevano e nessuno è intervenuto”. Lo ha detto Gianluca Tanda, del comitato vittime di Rigopiano, oggi pomeriggio a Pescara, al termine dell’incontro in Procura con i magistrati titolari dell’inchiesta sul disastro del resort travolto da una valanga il 18 gennaio 2017. “Nulla è cambiato da quasi tre anni ...

Milano - condannato a 7 anni minaccia di buttarsi da setTimo piano del tribunale : Dopo la sentenza l'imputato ha dato in escandescenze urlando: "Non voglio tornare in carcere!". Fermato da polizia penitenziaria e carabinieri

RIFORMA PENSIONI 2019/ Salvini-Di Maio - il piano B : Quota 100 “meno generosa” (ulTime notizie) : La RIFORMA delle PENSIONI 2019 sarà probabilmente contenuta in un ddl specifico su Quota 100, collegato alla Legge di bilancio. La cosa non piace molto all'Anief(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 11:50:00 GMT)

Cosa c'è nel piano di invesTimenti di Whirlpool in Italia : Previsti stanziamenti per 250 milioni di euro per la reindustrializzazione dei siti produttivi e lo stop al piano di esuberi di Whirlpool

Cosa c’è nel piano di invesTimenti di Whirlpool in Italia : Lo showroom di Whirlpool (foto: Luca Zorloni) Il tavolo aperto tra i sindacati, il governo Italiano e l’azienda di elettrodomestici Whirlpool si è chiuso ieri con l’impegno della compagnia statunitense a varare un nuovo piano industriale per la produzione in Italia nel triennio 2019-2021. L’accordo è stato sottoscritto dal ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, alla presenza dell’amministratore delegato di Whirlpool Italia, Davide ...

Solo 2 - UlTima Puntata : Il Piano per la Libertà! : Scoppiettante il finale della seconda stagione di Solo2, in onda sulle reti Mediaset. Con la morte di Don Antonio il rapporto già minato tra Bruno Corona e il poliziotto infiltrato continua a diventare sempre più fragile. A però Marco resta ancora un asso nella manica da giocare per ottenere la libertà per lui e Agata. Quale sarà questa volta il Piano? Si conclude la seconda stagione di Solo2 con un ultimo episodio ricco di colpi di scena. Una ...

Ue boccia la manovra : nuova bozza in 3 setTimane. Conte : non c'è piano B : La Commissione europea, come previsto, ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a Bruxelles. La ...

Hotel Rigopiano - riunione “operativa” col prefetto in un deposito. Il tesTimone : ‘C’è chi rifiutò di avallare falsi sul pre-valanga’ : “Verbale di riunione tecnica di coordinamento” c’è scritto nell’intestazione del documento firmato dall’allora prefetto di Pescara, Francesco Provolo. Eppure in quella riunione del 24 gennaio 2017 alla quale parteciparono il questore, il viceprefetto e i comandanti provinciali dei carabinieri, dei vigili del fuoco e della Guardia di finanza non si parla mai di attività in via di sviluppo sulle quali coordinarsi. ...