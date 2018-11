THIEF OF THIEVES SEASON ONE GRATIS con XBOX GAME PASS

gamerbrain

(Di domenica 11 novembre 2018) A grande sorpresa Microsoft in occasione dell’X018, ha rilasciato GRATUITAMENTE la prima stagione diofper i possessori di un abbonamento, uno stealthtratto dalla serie a fumetti di Robert Kirkman.ofdisponibile da oggi con la prima stagione Se siete abbonati al servizio, potete scaricare il primo episodio diofsuOne senza costi aggiuntivi. Naturalmente l’offerta è valida anche per coloro che stanno provando l’abbonamento di prova.ofci fa vestire i panni della ladra professionista Celia, cresciuta con gli insegnamenti di Redmond, chiamata a scendere sul campoando dall’addestramento alla vera azione. L’avventura è composta da un totale di 4 episodi, di cui uno disponibile fin da subito e gli altri in arrivo prossimamente. Avrete ...