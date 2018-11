Terremoto | nuova scossa in provincia di Macerata | gente in strada

Umbria : nuova scossa di Terremoto avvertita all'alba tra Foligno e Spoleto - dati INGV : Ancora una scossa nel perugino, tremori all'alba su Spoleto e Foligno. dati INGV. Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 1 novembre 2018, esattamente alle 06.28, sul...

Terremoto - nuova fortissima scossa in Grecia. 'Avvertita in tutto il Sud Italia' : nuova fortissima scossa nel Peloponneso , in Grecia, nel pomeriggio. L'Ingv ha registrato una magnitudo di 6.0 a sud dell'isola di Zante come già avvenuto qualche giorno fa. Il sisma ha avuto luogo ...

Nuova scossa di Terremoto in Grecia - paura anche in Salento : Una Nuova scossa di terremoto, di magnitudo 6 questa volta, si è registrata nella costa occidentale del Peloponneso. Avvertita chiaramente anche in Salento.

Terremoto - nuova forte scossa a Zante : paura anche al Sud Italia - avvertita in Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : 1/5 ...

Terremoto nel mar Ionio : nuova forte scossa a largo di Zante - avvertita al sud (Puglia e Calabria) : nuova forte scossa di Terremoto avvertita in Grecia, tremori anche al sud. Prosegue senza sosta la sequenza sismica nel mar Ionio sud-orientale, poco a largo dell'isola di Zante, in Grecia. Dopo la...

Harry e Meghan Markle - paura in Nuova Zelanda. 'Hanno avvertito il Terremoto di 6.2' : terremoto di magnitudo 6.2 e paura per Harry e Meghan Markle : i due reali inglesi, che si trovano in questi giorni in Nuova Zelanda, hanno fatto i conti con il sisma che ha colpito l'isola del nord ...

Nuova forte scossa di Terremoto nel Mar Jonio - al largo della Grecia [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto - nuova forte scossa scuote il Mediterraneo : epicentro a Cipro : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito l’isola di Cipro alle 13:09 di oggi, Lunedì 29 Ottobre. La scossa s’è verificata a 10km di profondità. E’ l’ennesimo forte Terremoto degli ultimi giorni nel Mediterraneo, dopo la scossa di magnitudo 6.8 che Venerdì notte ha provocato persino uno tsunami nel mar Jonio.

Centro Italia : nuova moderata scossa di Terremoto in Umbria - tra Spoleto - Trevi e Foligno : moderata scossa di terremoto nella notte in Umbria, tremori a Spoleto e Foligno. Ecco i dati INGV. Una nuova moderata scossa di terremoto è stata registrata oggi 29 ottobre 2018, esattamente alle...

Terremoto Grecia : nuova forte scossa al largo di Zante [DATI] : Un Terremoto magnitudo mb 5.0 è avvenuto nella zona “Costa Occidentale Peloponneso“, al largo dell’isola di Zante (Grecia) alle 07:48:37 ora italiana ad una profondità di 15 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Si tratta di una delle numerose forti repliche che sono state registrate successivamente al sisma magnitudo 6.8 delle 00:54 ora italiana. L'articolo Terremoto Grecia: nuova forte scossa al ...

Sicilia : nuova lieve scossa di Terremoto sull'Etna - avvertita a Belpasso (CT) : Una leggera scossa di terremoto si è verificata alle ore 11.10 di oggi, Lunedì 22 Ottobre, nella zona dell'Etna. Il sisma, secondo le rilevazioni dell'INGV, è stato di magnitudo 2.4, con...