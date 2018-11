Tennis | ATP Finals 2018 | Nishikori sorprende Federer all’esordio | Anderson supera Thiem

Tennis - Atp Finals : a Londra Federer insegue il 100° trionfo : La caccia al 100° titolo in carriera comincia oggi: Roger Federer sarà in Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA campo stasera alle 21sul veloce indoor per il secondo singolare dell'Atp World Tour ...

Quanto vince il Tennista che conquista le Atp Finals Londra 2018 : Al contrario, Djokovic , il tennista serbo campione mondiale, vedrebbe un cambiamento come positivo: 'Dopo dieci anni, è giusto portare il tennis da qualche altra parte del mondo per una maggiore ...

Tennis - ATP Finals 2018 : a Londra si comincia con Anderson-Thiem - Federer di sera contro Nishikori : L’ultimo torneo dell’anno è arrivato: cominciano oggi alla O2 Arena di Londra le ATP Finals 2018, sponsorizzate dalla giapponese Nitto. L’ultimo vincitore, Grigor Dimitrov, non si è qualificato per questa edizione: il bulgaro, pertanto non potrà difendere il titolo conquistato contro David Goffin in tre set (e anche il belga quest’anno è assente). Quest’oggi scende in campo il gruppo intitolato a Lleyton Hewitt, ...

Tennis - ATP Finals 2018 : il programma di oggi (11 novembre). Orari delle partite e come vederle in tv : oggi si comincia e prendono il via le Atp World Tour Finals 2018 (veloce indoor, montepremi 8 milioni di dollari), che avranno luogo alla “O2 Arena” di Londra, sede dell’evento dal 2009 e almeno fino al 2020 Il day-1 sarà riservata agli incontri del gruppo “Lleyton Hewitt” con il sudafricano, numero 6 del ranking, Kevin Anderson che se la vedrà contro l’austriaco Dominic Thiem (n.8 ATP): per il gigante di Johannesburg si tratta ...

Tennis : Torino ufficializza la candidatura ad ospitare le ATP Finals nel 2021 : E’ ufficiale: la Federazione Italiana Tennis, in collaborazione con il Coni e grazie all’appoggio di Governo, Comune di Torino e Regione Piemonte ha presentato ufficialmente la candidatura del capoluogo piemontese, che ha indicato come impianto per le partite il Pala Alpitour. Una presa di posizione decisa quella della città della Mole Antonelliana che mette nel mirino un evento di tale importanza per il Tennis mondiale. Il 14 ...

Tennis - Torino vuole le Atp Finals : ... il Comune e la Regione che ci mettono in condizione di poter concorrere per portare in Italia la competizione più importante al mondo del Tennis maschile".

Tennis - ATP Finals 2018 : Novak Djokovic primo favorito dopo una seconda parte di stagione magistrale : Novak Djokovic si presenta alle ATP Finals 2018 come numero uno del mondo. Era difficile pensarlo anche soltanto un anno fa e invece, dopo un’esaltante seconda parte di stagione 2018, è proprio lassù che lo si ritrova. Nella prima metà di stagione, il serbo è stato in grandissima difficoltà, anche a causa della continua ricerca di una condizione fisica mai in grado di arrivare. Ottavi agli Australian Open, sconfitte immediate contro Taro ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Roger Federer e la vittoria numero 100. Arriverà a Londra? : Un solo obiettivo: fare 100 in carriera proprio alle ATP Finals 2018. Roger Federer si presenta così al Master di fine anno a Londra con la voglia di centrare l’ennesimo straordinario traguardo di una carriera leggendaria. La vittoria numero novantanove è arrivata proprio nella sua Basile, mentre a Parigi Bercy la tripla cifra è stata solo sfiorata, perdendo un’incredibile semifinale contro Novak Djokovic dopo tre ore di ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : Tsitsipas e De Minaur si contendono il titolo di miglior giovane : La finale probabilmente più attesa, sicuramente quella più affascinante e che mette di fronte i due migliori talenti che si sono presentati a Milano. Le Next Gen ATP Finals 2018 sono arrivate al loro ultimo atto e lo scontro finale avverrà tra il greco Stefanos Tsitsipas e l’australiano Alex De Minaur, rispettivamente testa di serie numero uno e due del torneo. Entrambi arrivano da due semifinali vinte con grande sofferenza dopo una ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : la finale sarà tra Stefanos Tsitsipas ed Alex De Minaur : Pronostico rispettato alle Next Gen ATP Finals 2018. Nell’ultimo atto del torneo milanese si sfideranno le prime due teste di serie, Stefanos Tsitsipas ed Alex De Minaur, che in semifinale hanno sconfitto rispettivamente il russo Andrey Rublev e lo spagnolo Jaume Munar dopo due fantastiche battaglie e che sono terminate al quinto set. Tsitsipas ha superato Rublev con il punteggio di 4-3 3-4 4-0 2-4 4-3 dopo due ore e nove minuti di gioco. ...