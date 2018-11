Tendenze make-up | inverno a tutto blush come le reali

Tendenze make-up : è la fine dei visi pallidi : Trucco: la fine dei visi pallidiTrucco: la fine dei visi pallidiTrucco: la fine dei visi pallidiTrucco: la fine dei visi pallidiTrucco: la fine dei visi pallidiTrucco: la fine dei visi pallidiTrucco: la fine dei visi pallidiTrucco: la fine dei visi pallidiTrucco: la fine dei visi pallidiTrucco: la fine dei visi pallidiTrucco: la fine dei visi pallidiTrucco: la fine dei visi pallidiTrucco: la fine dei visi pallidiTrucco: la fine dei visi ...

Make up autunno-inverno : le Tendenze dalle sfilate : L’autunno 2018 si prospetta una stagione particolare dove alcuni trend dell’anno continueranno indisturbati e altri si confermeranno. Qualche anticipazione l’abbiamo avuta durante le sfilate nelle capitali del quadrilatero della moda: da Parigi, a New York, da Milano a Londra, ecco i 4 punti cardinali sui quali concentrarsi. Make up no Make up Da mesi sul viso di ogni modella e di ogni influencer, il no Make up è ancora un ...

Autunno 2018 : le Tendenze make up secondo Dior : Dior veste la pelle dei colori del ruggine, del rame e del rosso creando contrasti incandescenti che segnano un Autunno molto caldo e sensuale. Fall Look Dior En Diable, la nuova creazione di Peter Philips, Direttore creativo e dell’immagine del make-Up della Maison, è un susseguirsi di colori fiammeggianti e finish metallizzati per un gioco di colore davvero seducente che si contrappone al make up “no make up”, l’altro ...