Telecom - a rischio 22mila posti. Governo in campo per la rete unica : Il Governo non può intervenire direttamente su Telecom - dal momento che si tratta di una società privatizzata - ma sa che ci sono 22mila posti a rischio. E c’è preoccupazione che l’incumbent, con una capitalizzazione di Borsa delle ordinarie scesa sotto gli 8 miliardi, possa diventare facile preda di appetiti esteri: il timore è che si allunghi su Tim l’ombra di Orange (l’azionista di riferimento dell’ex ...