Teatro della Corte | oggi incontro-spettacolo per bambini con La magia della

Al Teatro Arbostella è il turno della compagnia stabile in "E' buscìa o verità" di Scarpetta : Il testo è arricchito con le musiche e i commenti dei Musicastoria elaborati dal maestro Francesco Granozi Spettacoli nei fine settimana 10-11-17-18-24-25 novembre 2018. Il sabato alle 21.15 e la ...

Teatro Carlo Felice - si apre la stagione della Lirica : dal 2 dicembre arriva l''Aida' : Sosteniamo la cultura nelle sue espressioni di eccellenza nella convinzione che lo sviluppo del tessuto sociale sia un elemento indispensabile anche per la crescita dell'economia locale nei cui ...

L'enciclopedismo della classe operaia va a Teatro : Niente è meglio del cominciare dai titoli di coda per far capire che si sta giocando a smontare un giocattolo. E così, per dare una seconda vita, teatrale, a 'La classe operaia va in paradiso', Paolo ...

Teatro della Pergola : Luca Zingaretti dirige Luisa Ranieri in 'The Deep Blue Sea' : ... dopo essersi immersa nel mondo dell'autore, Terence Rattigan, che cosa ha capito dell'amore? "C'è tanta solitudine ed egoismo nel mondo maschile di The Deep Blue Sea . I protagonisti maschili ...

Teatro comunale Bologna - la stagione della danza. Il programma 2019 : Bologna, 6 novembre 2018 - Quattro passi fra le star. Poiché tanti , con due repliche per ciascuno, sono gli spettacoli che segnano il ritorno di una stagione autonoma di balletto al comunale, a partire dal 27 febbraio 2019 . E perché in tutte e quattro le occasioni si esibiranno gruppi e interpreti di ...

Jane Alexander lascia il GfVip prima della fine? L'indizio nel cartellone del Teatro : Jane Alexander è ancora nella casa del Grande Fratello Vip 2018. Ma potrebbe uscirne presto, almeno stando alla locandina di un teatro di Roma, che la pone fra i protagonisti di una piece...

Domenica 4 novambre 2018 alle 19 - 30 al Teatro Pirandello di Agrigento AGRIGENTO - UN GALA CONCERT DI SOLIDARIETA' EVENTO DEI LIONS CLUB DELLA ... : ...lavorato per un EVENTO sul territorio che possa raccogliere fondi per le casse DELLA nostra Fondazione Internazionale che ogni giorni finanzia progetti di solidarietà in tutti i paesi del mondo". ...

Cuccarini a Teatro - "la commedia della vita reale" : Firenze, 1 novembre 2018 - "L'anno scorso già con questa commedia alternata a 'La Regina di Ghiaccio-Turandot' ho portato in scena due spettacoli che pensavo destinati a due pubblici diversi. E invece entrambi sono stati accolti con grande entusiamo. Devo ammettere che abituata al musical mi preoccupava un po' rappresentare una ...

Teatro della Corte - 'Domenica che storia!' : ... giornalista e divulgatore scientifico, che farà insieme ai bambini dei veri e propri esperimenti: piccole esplosioni, fiamme, schiume a forma di serpente, quanto è magica e stupefacente la scienza? ...

1 2 NOVEMBRE - Al Teatro della Polvere si ride con "La buonanima della suocera" - Foggia : Gli spettacoli saranno riservati ai soli soci del Teatro della Polvere , per partecipare è necessario tesserarsi, . Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni:351.5400172

Napoli - la musica va a Teatro : al Sannazaro parte 'Suoni della città' : Anche per la stagione 2018/19 il teatro Sannazaro di Napoli apre le porte alla musica live con " Suoni della città ", una rassegna di concerti [VIDEO] che vedrà alternarsi sul palco della sala di via ...

