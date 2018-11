Tav | Zaia | da Torino un segnale Priorità è Pedemontana

askanews

: Ecco Zaia, allora intanto tieniti la pedemontana e la tav che i finanziamenti ti arriveranno quando abbiamo elimina… - PietroJoser : Ecco Zaia, allora intanto tieniti la pedemontana e la tav che i finanziamenti ti arriveranno quando abbiamo elimina… - marcomoltomale : @Adnkronos Zaia è un po' indeciso e confuso. Vuole continuare a buttare i soldi in grandi opere come il Mose e la T… - claudiomasi5 : @petergomezblog ZAIA MEGLIO TAV VERO?invece di spendere decine di miliardi x unica opera MEGLIO spenderli x mille p… -

(Di domenica 11 novembre 2018) Roma, 11 nov., askanews, - 'Io nasco in campagna. Se ci fosse qualcuno che ha in tasca la soluzione per fare la superstrada facendo anche risparmiare dei soldi, si faccia avanti'. In un'intervista al ...