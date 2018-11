Tav | domani a Bruxelles Toninelli incontra omologo francese

Pallavolo – Serie A2 Maschile : il Club Italia Crai pronto all’esordio casalingo - domani il match contro Pag Tav iano : I ragazzi guidati da Monica Cresta sono reduci da una gara più che convincente, vinta con un netto 3-0 sul campo della Maury’s Italia na Assicurazioni Tuscania Dopo la vittoria ottenuta nella prima gara ufficiale di questa Serie A2 Credem Banca 2018-2019, il Club Italia Crai Maschile è pronto per il suo esordio stagionale in casa. Alle 17.00 di domani , infatti, Recine e compagni affronteranno la Pag Taviano in quello che sarà il primo match ...

Il decreto fiscale non sarà sul Tavolo del Cdm previsto per domani : Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio, a quanto si apprende da fonti di governo, non sarà sul tavolo del Cdm previsto per domani pomeriggio.