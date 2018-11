Supporto per mouse e tastiera in arrivo su Xbox One per 14 giochi tra cui Fortnite

Ok Shoulder : opinioni sul Supporto per postura schiena e spalle - prezzo e dove trovarlo : Per tutti coloro che sono alle prese con acciacchi vari dovuti alla postura della schiena e delle spalle, la soluzione ideale è rappresentata da Ok Shoulder, un prodotto che nasce proprio con l’obiettivo di essere un supporto reale per risolvere tutti i problemi causati dalla postura del busto superiore. Entrando maggiormente nello specifico, questo comodo strumento è in grado di equilibrare in maniera del tutto perfetta la postura di una ...

Spotify si aggiorna per Xbox One con il Supporto ai comandi vocali di Cortana : L’app ufficiale di Spotify sviluppata per le console Xbox One ha ricevuto un nuovo aggiornamento che risulta in roll-out proprio in questi istanti sul Microsoft Store. Changelog Aggiunto il supporto ai comandi vocali di Cortana. UI rinnovata con pulsanti più grandi e nuovi colori. Migliorata sensibilmente l’integrazione con il menu guida consentendo la visualizzazione delle playlist. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al ...

Dalla teoria alla pratica per OnePlus 7 con Supporto al 5G : prime importanti conferme : Da alcuni giorni a questa parte si parla con insistenza della possibilità che possa arrivare sul mercato un OnePlus 7 in grado di supportare già il 5G nello scorcio iniziale del 2019. Tra pochissimi giorni il produttore asiatico presenterà ufficialmente il tanto atteso OnePlus 6T, ma se ci proiettiamo così avanti non è per la volontà di forzare le indiscrezioni. No, perché come vi abbiamo riportato pochi giorni fa attraverso un nostro articolo ...

myTube! si aggiorna : introdotto il Supporto per My People [Gratis per una settimana] : Durante la giornata di oggi, myTube!, l’ottimo client unofficial di YouTube, si è aggiornato per Windows 10, Windows 10 Mobile e Xbox One introducendo il supporto per My People e altre novità. Changelog [PC e Mobile] Sincronizza le iscrizioni nei contatti: nelle impostazioni generali è stata aggiunta una voce che consente di sincronizzare le iscrizioni nell’app Contatti. [PC] My People: i canali sincronizzati nei contatti possono ...

Microsoft Edge per iOS si aggiorna con il Supporto agli shortcuts di Siri : Microsoft Edge si è aggiornato recentemente sull’App Store di casa Apple alla versione 42.6.3 per tutti gli smartphone e tablet con a bordo iOS. Changelog • Tieni premuti i pulsanti nella barra in basso per vedere le azioni rapide. • Apri il browser direttamente dalla schermata di blocco con gli shortcuts di Siri. • Utilizza il widget nella schermata “Oggi” per ottenere le azioni rapide e i siti web principali. • Quando si ...

Quante novità per Chrome OS : Android 9 Pie - Supporto alle app Linux e Better Together : Android 9 Pie arriva nella versione Canary di Chrome OS, che riceve anche Better Together e si appresta a supportare le app Linux nel modelli con chipset MediaTek. L'articolo Quante novità per Chrome OS: Android 9 Pie, supporto alle app Linux e Better Together proviene da TuttoAndroid.

Dirty Bomb : Splash Damage interromperà il Supporto allo sparatutto free to play : Dirty Bomb è uno sparatutto free to play realizzato da Splash Damage, riporta Eurogamer, e ci dimostra che non sempre il modello dei free to play è vincente.Lo sviluppatore ha infatti annunciato che interromperà lo sviluppo e il supporto di Dirty Bomb. Il motivo? "Non possiamo più giustificare i nostri sforzi nello sviluppo e supporto del gioco, dal punto di vista finanziario".Il gioco è stato lanciato per la prima volta nel 2015 su Steam, e ad ...

Gmail permette di integrare il Supporto ad applicazioni di terze parti : Dopo averlo annunciato in luglio al Google Next, Google permette da oggi l'integrazione di add-on di terze parti in Gmail, per accedere ai servizi più utili. L'articolo Gmail permette di integrare il supporto ad applicazioni di terze parti proviene da TuttoAndroid.

Skype UWP : implementato per tutti il Supporto ai pagamenti PayPal : La UWP di Skype si è recentemente aggiornata sul Microsoft Store introducendo per tutti gli utenti Windows 10 la funzionalità “My Money” approdata nel programma Insider alcuni giorni fa. La nuova versione, numerata 14.32.55.0, permette quindi lo scambio di denaro fra due contatti mediante i pagamenti PayPal. Vale la pena sottolineare che, di per sè, la feature risulta totalmente gratuita tuttavia potrebbero essere applicati dei ...

Xbox One : Disponibile il Supporto mouse e tastiera per gli Insider : Insider, a partire da oggi è ufficialmente Disponibile su Xbox One, Xbox One S e Xbox One X, il supporto per mouse e tastiera. L’aggiornamento è stato rilasciato per coloro che fanno parte del Ring Preview Alpha, mentre tutti gli altri potranno usufruirne da Novembre. Microsoft rilascia il supporto per mouse e tastiera su Xbox One L’aggiornamento naturalmente non introduce solo il supporto per le periferiche ...

Per i dispositivi con Google Assistant arriva il Supporto a Netflix su Android TV : L'integrazione di Netflix con Google Assistant è stata introdotta quasi due anni fa e nei prossimi giorni dovrebbe essere finalmente "completa" L'articolo Per i dispositivi con Google Assistant arriva il supporto a Netflix su Android TV proviene da TuttoAndroid.

EMMA MARRONE AL CONCERTO DEGLI U2/ Video - Bono Vox ringrazia per il Supporto a favore dei diritti delle donne : EMMA MARRONE è in stazione e tramite social annuncia che questa sera racconterà qualcosa di importante ai suoi fan, cosa succederà alla salentina? Una foto su Instagram...(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 09:52:00 GMT)

Mimmo Lucano arrestato. Migliaia di persone a Riace in Supporto del sindaco - Salvini : "attendo parole Mattarella e Anm" : 6 ottobre 2018 - Riace, come anticipato nei giorni scorsi, è scesa in strada oggi pomeriggio in supporto del sindaco Mimmo Lucano, ai domiciliari dal 2 ottobre scorso perché accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.Migliaia di cittadini arrivati da ogni parte d'Italia si sono ritrovati nel comune simbolo dell'integrazione e dell'accoglienza per ...

Mimmo Lucano arrestato. Migliaia di persone a Riace in Supporto del sindaco : 6 ottobre 2018 - Riace, come anticipato nei giorni scorsi, è scesa in strada oggi pomeriggio in supporto del sindaco Mimmo Lucano, ai domiciliari dal 2 ottobre scorso perché accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.Migliaia di cittadini arrivati da ogni parte d'Italia si sono ritrovati nel comune simbolo dell'integrazione e dell'accoglienza per ...