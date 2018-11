Superclasico Boca-River confermato | si gioca alle 20 | ora italiana | !

Boca Juniors-River Plate – Rinviato il Superclasico! Il diluvio non dà tregua : ecco quando si giocherà : La finale d’andata della Copa Libertadores è stata rinviata a causa del mal tempo: il diluvio che si è abbattuto su Buenos Aires ha impedito lo svolgimento di Boca Juniors-River Plate La finalissima di Copa Libertadores, l’equivalente della Champions League del sudamerica, è normalmente la partita più attesa dell’anno a quelle latitudini, ma quest’anno la sfida si carica di un’importanza ancora maggiore: di ...

Superclasico Boca Juniors-River Plate - finale Copa Libertadores : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Boca Juniors-River Plate, finale Copa Libertadores: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

LIVE. Boca-River : tempesta a Buenos Aires - Superclásico a rischio? Ultima ispezione alle 19 italiane : 18:03 Nuova ispezione alle 15 in Argentina, le 19 in Italia, "Le autorità della Conmebol faranno una nuova ispezione attorno alle 15 per prendere la decisione finale sulla partita - riferisce Tyc ...

Tutto pronto per Boca-River - il Superclasico in esclusiva su DAZN : Tutto pronto per l'attesissima finale d'andata della Copa Libertadores tra Xeneizes e Millonarios. L'articolo Tutto pronto per Boca-River, il Superclasico in esclusiva su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

(Video) Boca Juniors-River Plate : Federico Buffa presenta il “Superclasico” : Da una parte “los Millonarios”, dall’altra gli “Xeinezes”, da una parte la squadra dei “ricchi” di Buenos Aires, dall’altra quella del “pueblo”, dei popolo, quella che in ogni gara interna fa tremare tutto il quartiere de “La Boca”. Stiamo parlando, ovviamente, del Superclasico più importante della storia del calcio sudamericano: quello che si giocherà in ...

Boca-River : Serie B - scontri e insulti - il Superclásico nei cori dei tifosi : La rivalità tra i Millonarios e gli Xeneizes è tra le più accese, se non la più accesa, al mondo ed è quasi inevitabile che ogni evento del passato, positivo o negativo, sia poi diventato un coro che ...

Libertadores - Boca-River : il Superclasico è la partita del secolo : Semplicemente, nessun evento calcistico in giro per il mondo è paragonabile al 'Superclasico' argentino, a maggior ragione se si tratta di una finale di Libertadores, peraltro l'ultima che verrà ...

Copa Libertadores : Boca-River - Putin al Superclasico? : La finale dei sogni, tutti presenti per Boca-River. Anche... Vladimir Putin . Ebbene sì, il presidente della Russia - secondo quanto riporta l'agenzia Tass - avrebbe chiesto di poter assistere al ...

Superclasico : Boca-River alle ore 21 : 00 italiane e senza tifosi ospiti : Superclasico Boca-River– Una gara che attirerà le attenzioni anche di chi, di calcio sudamericano, non si è mai appassionato. Una gara che terrà incollate davanti agli schermi milioni di persone, siano più o meno seguaci del futbòl latino. Si, perché il Superclasico è una partita che va oltre a tutto: oltre il tifo, oltre la […] L'articolo Superclasico: Boca-River alle ore 21:00 italiane e senza tifosi ospiti proviene da Serie A News ...

Copa Libertadores - la finale sarà il SuperClásico Boca Juniors-River Plate : Per la prima volta nella storia della Copa Libertadores, in finale si assisterà al SuperClásico argentino: Boca Juniors-River Plate. I due club di Buenos Aires arrivano all’atto conclusivo superando due squadre brasiliane nella doppia sfida delle semifinali, con il Boca capace di eliminare il Palmeiras senza particolari sussulti e il River autore di una grande […] L'articolo Copa Libertadores, la finale sarà il SuperClásico Boca ...

Coppa Libertadores - Superclasico in finale : sarà Boca-River : Per la prima volta nella storia, il Superclasico argentino deciderà una finale della Coppa Libertadores. Dopo la qualificazione ottenuta dal River Plate a discapito del Gremio di Renato Portaluppi, nella notte italiana anche il Boca Juniors ha ottenuto il pass per l’ultimo atto della Coppa più prestigiosa del Sudamerica. Il 2-2 a San Paolo contro il Palmeiras, sommato al 2-0 dell’andata, ha permesso agli Xeneizes di ...