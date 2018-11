Superclasico Boca Juniors-River Plate | finale Copa Libertadores 2-1 | risultato e cronaca

Boca-River - wags e tifose : il Superclásico della bellezza! LE FOTO : Spettacolo anche fuori dal campo in Argentina per la finale di Copa Libertadores tra Boca Juniors e River Plate con le bellissime tifose e compagne di 'Xeneizes' e 'Millonarios'. Natalie Weber , ...

Superclasico Boca Juniors-River Plate - finale Copa Libertadores : formazioni ufficiali e cronaca in diretta live : Boca Juniors-River Plate , finale Copa Libertadores : cronaca in diretta live con formazioni ufficiali , risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Superclasico Boca-River confermato - si gioca alle 20 - ora italiana - ! : Dopo il nubifragio di ieri, la notizia che tutti aspettavano: il Superclasico che vale la Coppa Libertadores, la "partita dei sogni" per dirla con le parole di un argentino Doc come Marcelo Bielsa, si ...

Superclasico Boca Juniors-River Plate - finale Copa Libertadores : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Boca Juniors-River Plate , finale Copa Libertadores : cronaca in diretta live con formazioni ufficiali , risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

LIVE. Boca-River : tempesta a Buenos Aires - Superclásico a rischio? Ultima ispezione alle 19 italiane : 18:03 Nuova ispezione alle 15 in Argentina, le 19 in Italia, "Le autorità della Conmebol faranno una nuova ispezione attorno alle 15 per prendere la decisione finale sulla partita - riferisce Tyc ...

Tutto pronto per Boca-River - il Superclasico in esclusiva su DAZN : Tutto pronto per l'attesissima finale d'andata della Copa Libertadores tra Xeneizes e Millonarios. L'articolo Tutto pronto per Boca-River, il Superclasico in esclusiva su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.