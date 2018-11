Super-Atalanta | Inter demolita | i bergamaschi calano il poker | un rovinoso crollo per

Calcio - l'Atalanta Supera l'Inter 4-1 : 14.33 l'Atalanta azzecca il poker di vittorie consecutive a spese di una brutta Inter La sconfitta per 4-1 a Bergamo arriva dopo 7 successi di fila e frena così la rincorsa della squadra di Spalletti. Inizio devastante degli orobici: Handanovic salva su Zapata,ma al 9'nulla può su Hateboer.Inter in affanno:D'Ambrosio rischia l'autogol (palo), ancora Handavic dice no a Ilicic (due volte) e Toloi. Ad inizio ripresa pareggia Icardi su rigore ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : la Fiorentina Supera il Sassuolo - Juventus fermata dall’Atalanta Mozzanica - primo successo storico della Roma : La quinta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andata quasi completamente in archivio. In attesa che si disputi il posticipo della domenica (ore 12.30) tra Verona e Milan, andiamo a raccontarvi quello che è accaduto in questo sabato calcistico in rosa. Partiamo dal ko del Sassuolo capoclassifica. Le neroverdi sono state sconfitte 2-0, tra le mura amiche, dalla Fiorentina di Antonio Cincotta, che tra qualche giorno ...

Super Higuain - il Milan spazza via il Chievo. Tonelli acuisce la crisi dell'Atalanta : Atalanta-Samp 0-1, cronaca e tabellino Milan-Chievo 3-1, cronaca e tabellino Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Serie A Atalanta - Rigoni : «L'errore di Firenze è Superato» : BERGAMO - "Ormai la partita con la Fiorentina con l'errore determinante dell'arbitro è alle spalle, domenica con la Samp vincere è fondamentale" . Emiliano Rigoni chiude così le polemiche sul rigore ...

Atalanta : Rigoni - errore Firenze Superato : ANSA, - BERGAMO, 3 OTT - "Ormai la partita con la Fiorentina con l'errore determinante dell'arbitro è alle spalle, domenica con la Samp vincere è fondamentale". Emiliano Rigoni chiude così le ...