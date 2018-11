Sulla Tav Salvini e Di Maio stanno ragionando

Matteo Salvini Sulla Tav : “Un’opera cominciata è sempre meglio finirla” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentato la manifestazione Si Tav di Torino dichiarando che "un’opera cominciata è sempre meglio finirla. Nel contratto di governo c'è scritto che si analizzano costi e benefici. Noi rispettiamo gli impegni presi. Aspettiamo che gente più competente di me dica se costa di più andare avanti o tornare indietro".Continua a leggere

Toninelli e il giallo degli esperti Sulla Tav : Gli esperti ai quali il ministro Toninelli ha affidato la valutazione coti-benefici delle grandi opere, compresa la Tav, non sono ancora legittimati. Lo segnala il parlamentare del Pd Davide Gariglio che giovedì, dopo aver minacciato di passare la notte al ministero se non gli avessero consegnato l’atto di nomina, richiesto ad agosto, ha dovuto ac...

Napoli - Hamsik Sulla qualificazione : “Siamo messi bene e faremo il possibile per raggiungere gli ottavi” : Il giorno dopo il pareggio interno contro il Psg, il capitano del Napoli Marek Hamsik ha commentato la partita direttamente sul sito ufficiale della società partenopea: “Dico grazie ai tifosi per l’ambiente fantastico che abbiamo trovato al San Paolo. Abbiamo giocato una grande partita, riuscendo a ribaltare il vantaggio del Psg del primo tempo: siamo tornati, abbiamo ruggito e abbiamo pareggiato, conquistando un punto ...

Le anticipazioni Sulla personale di Gabriella Ventavoli alla Milano Art Gallery : Auspico che arte e scienza si adoperino per significare come le piante, queste creature meravigliose e intelligenti, siano indispensabili alla sopravvivenza dell'uomo. Si è ispirata a qualcuno in ...

Appendino : “Le scelte Sulla Tav non saranno calate dall’alto” : «Il mio compito, come sindaco, è quello di ascoltare e cercare di essere garante, nei confronti del governo, di voci che si stanno sollevando, per creare un clima di ascolto e confronto civile, e lo farò». ...

Ossa in Nunziatura - Pietro Orlandi : “Quando il Vaticano trattava Sulla sorte di mia sorella Emanuela” : Mentre si esaminano i resti ritrovati sotto nel seminterrato di Villa Giorgina, sede della Nunziatura Apostolica, Pietro Orlandi parla della 'trattativa' tra Vaticano e magistrati andata in scena nel 2012. Secondo il fratello di Emanuela, l'allora procuratore Capaldo avrebbe trattato con due monsignori: documenti sulla Orlandi in cambio di "un'inchiesta morbida" sull'apertura della tomba di Renatino De Pedis, il boss sepolto in ...

I conti di Di Maio Sulla Tav e il ricatto dei vitalizi regionali. Di cosa parlare a cena : L'assoluzione di Asia Bibi, la giovane cristiana accusata, con testimonianze palesemente strumentali, in Pakistan di blasfemia, è una buona notizia, da capire bene, e soprattutto da continuare a seguire con attenzione perché i prossimi sviluppi della vicenda potrebbero portare nuove violenze. Per

Tria alla Camera : "E' presto per decidere Sulla Tav". PopBari e Carige non a rischio : Al momento, il ministero dell'Economia e delle finanze non dispone di elementi informativi in merito alla data di chiusura dell'analisi costi-benefici in corso'. La risposta di Tria ha provocato la ...

Tentata rapina a un portavalori Sulla strada tra Foggia e Candela : traffico in tilt : Un commando composto da diversi rapinatori armati ha compiuto un assalto a un furgone portavalori della “Cosmopol” sulla strada provinciale 655, che collega Foggia a Candela, all'altezza del bivio per Castelluccio dei Sauri. L’assalto fallito grazie all’autista del furgone. Sul posto i carabinieri.Continua a leggere

L'ira delle imprese Sulla Tav : "Con lo stop colpo mortale" : Sembra un mondo capovolto: gli industriali in piazza e i sindacati a fianco. La ribellione degli imprenditori è il miracolo dell'alta velocità e il testacoda di un governo riuscito nell'impresa di ...

Grandi opere - parte l'analisi costi-benefici. Battaglia Sulla Tav - «sì» a Terzo valico e Pedemontana : Ma siccome questa opera è strategica per un altro governatore leghista, Attilio Fontana, la partita politica non si può considerare chiusa. C'è poi il tunnel del Brennero : sul piano sostanziale ...

Macron - Sulla Tav salvaci tu. I gialloverdi sperano in uno stop francese dell'opera per scaricare la responsabilità : Il governo si aggrappa alla Francia come fosse l'ultima speranza per togliersi dai guai. "Se Macron posticipa la realizzazione della Tav, noi non possiamo iniziare i lavori", è il ragionamento che viene fatto in queste ore nelle stanze del ministero delle Infrastrutture. E soprattutto, mentre la Lega l'obiettivo di medio termine è rinegoziare l'opera con il Paese guidato da Emmanuel Macron, i 5Stelle sono convinti che sedendosi al ...

Sulla Tav il governo prende tempo. Da novembre la pubblicazione del report costi-benefici potrebbe slittare a fine anno : Si sente ancora il fumo delle bandiere del Movimento 5 Stelle bruciate in Puglia da ex attivisti, quando a Torino il volto storico del Movimento No Tav Alberto Perino, un tempo vicino al mondo pentastellato, sferra il colpo contro il partito di Luigi Di Maio: "Se il governo dice Sì al Tav continuiamo Sulla nostra strada, sono 29 anni che ci battiamo". I grillini, da sempre contrari alle grandi opere, si sentono accerchiati. Da un lato ...

La Lega sfida i 5 Stelle anche Sulla Tav. 'Per noi è strategica' : Marco Ponti, capo della task force sull'analisi costi-benefici, chiarisce: 'Decisione sarà politica'. Appello del mondo produttivo per l'opera