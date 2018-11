Stop Alta Velocità | consiglio comunale alla Stazione Ferroviaria

Previsioni meteo : alta pressione sub-tropicale all'orizzonte - Stop pera' la lunga fase di maltempo : Un nuovo peggioramento del tempo interesserà a breve la penisola per effetto di una perturbazione di origine atlantica in arrivo sul bacino del Mediterraneo, con piogge che bagneranno principalmente...

Diciotti - Conte vs Malta e Ue : “Stop accoglienza indiscriminata”/ Migranti - bagarre al Senato contro Lega-M5s : Caso Diciotti, audizione premier Conte in Senato: "Migranti, stop all'accoglienza indiscriminata. Non una bella pagina per l'Europa". Attacchi a Malta, "spettava a loro lo sbarco"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 13:45:00 GMT)