Stefano Sala | la fidanzata Dasha è furiosa col Gf Vip | “Non è la verità | è show”

Grande Fratello Vip : Stefano Sala e Benedetta Mazza nella notte si sono avvicinati sotto le coperte…Guarda il VIDEO : Bacio Stefano Sala e Benedetta Mazza al Grande Fratello Vip: cosa è successo nella notte? Benedetta e Stefano si sono baciati al Gf Vip 2018? nella notte c’è stato uno scambio di carezze.... L'articolo Grande Fratello Vip: Stefano Sala e Benedetta Mazza nella notte si sono avvicinati sotto le coperte…Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Stefano Sala e Benedetta Mazza : primo bacio sotto le coperte al GF Vip : GF Vip: scoppia il bacio tra Stefano Sala e Benedetta Mazza Dopo la notte di fuoco tra Francesco Monte e Giulia Salemi nella Casa del Grande Fratello Vip, Stefano Sala e Benedetta Mazza si sono baciati. I due ragazzi trascorrono molto tempo insieme ed è innegabile che ci sia un forte feeling, ma la situazione sentimentale del bel modello complica molto le cose. Stefano è fidanzato con Dasha Dereviankina e in più occasioni ha ribadito che con ...

Stefano Sala e l'atroce rivelazione sull'adolescenza : Al Grande Fratello Vip Stefano Sala si lascia andare ai ricordi dell'adolescenza e fa un'incredibile rivelazione. Il modello si trovava nel giardino della casa del GFVip insieme alle gemelle Provvedi, ...

Benedetta Mazza replica alla fidanzata di Stefano Sala : “Non ho colpe” : Benedetta Mazza parla del rapporto con Stefano Sala dopo la diretta del GF Vip Benedetta Mazza dopo la diretta del Grande Fratello Vip di ieri ha avuto modo di sfogarsi su Stefano Sala e soprattutto ha voluto replicare alle parole dette dalla sua fidanzata Dasha Dereviankina durante un’intervista rilasciata a Chi. L’ex professoressa de L’Eredità è tornata sull’argomento dopo l’incursione di Alfonso Signorini di ieri, il quale aveva fatto ...

Grande Fratello Vip 2018 - nona puntata : Andrea Mainardi - Alessandro Cecchi Paone e Stefano Sala in nomination. Fabio Basile eliminato : La nona puntata del Grande Fratello Vip 2018 che abbiamo seguito in diretta minuto per minuto su Leggo.it, è terminata come sempre con le nomination. Lunedì 12...

Eliminato Fabio Basile al Grande Fratello Vip 2018 tra l’arrivo di Francesca Cipriani e il sacrificio di Stefano Sala : Eliminato Fabio Basile al Grande Fratello Vip 2018 in una delle puntate più comiche di questa edizione. Finalmente dopo polemiche, Fabrizio Corona e l'insistenza sulla storia inesistente tra Francesco Monte e Giulia Salemi, ieri sera c'è stato modo di giocare e divertirsi e il pubblico finalmente ha tirato un sospiro di sollievo. Come avevamo annunciato si è partito subito per cercare di sbrogliare la matassa del televoto al contrario che ha ...

Gf Vip 2018 - Dayane Mello : "Sofia con Stefano Sala? Non ho abbandonato mia figlia" : prosegui la letturaGf Vip 2018, Dayane Mello: "Sofia con Stefano Sala? Non ho abbandonato mia figlia" pubblicato su Gossipblog.it 06 novembre 2018 19:16.

Dayane Mello : perché la figlia vive con Stefano Sala e la verità su Benedetta Mazza : Dayane Mello e Stefano Sala: ecco perché la figlia Sofia vive con il padre Dayane Mello è tornata al centro delle polemiche. Dopo l’Isola dei Famosi e la breve liason con Stefano Bettarini, la brasiliana è ora nella bufera per il rapporto con la figlia Sofia, avuta dall’ex Stefano Sala. Quest’ultimo è attualmente rinchiuso nella […] L'articolo Dayane Mello: perché la figlia vive con Stefano Sala e la verità su Benedetta ...

Stefano Sala - sorpresa della figlia : “Ho rinunciato al lavoro in America per lei” : Grande Fratello Vip, Stefano Sala in lacrime per la figlia Questa sera c’è stata una sorpresa per Stefano Sala. La figlia Bubi è sempre tra i suoi pensieri e il Grande Fratello Vip ha pensato bene di mostrargli delle immagini della sua bambina. La mamma del gieffino, invece, gli ha detto delle bellissime parole. Stefano […] L'articolo Stefano Sala, sorpresa della figlia: “Ho rinunciato al lavoro in America per lei” ...

Stefano Sala e Benedetta Mazza - ecco perché il flirt al GfVip può essere solo finzione : Il flirt tra Stefano Sala e Benedetta Mazza è sincero? In tanti se lo stanno chiedendo, dopo che su Oggi sono state pubblicate delle indiscrezioni che getterebbero ombre sulla veridicità della ...

GfVip - tutta finzione? Ecco cosa si scopre sul presunto flirt tra Stefano Sala e Benedetta Mazza : Il flirt tra Stefano Sala e Benedetta Mazza è sincero? In tanti se lo stanno chiedendo, dopo che su Oggi sono state pubblicate delle indiscrezioni che getterebbero ombre sulla veridicità della ...

GfVip - tutta finzione? Ecco cosa si scopre sul presunto flirt tra Stefano Sala e Benedetta Mazza : Il flirt tra Stefano Sala e Benedetta Mazza è sincero? In tanti se lo stanno chiedendo, dopo che su Oggi sono state pubblicate delle indiscrezioni che getterebbero ombre sulla veridicità della ...

Stefano Sala e la Mazza fingono al GF Vip? Il retroscena choc : Grande Fratello Vip, Stefano Sala e la Mazza: flirt studiato a tavolino? In questa terza edizione del GF Vip si sono formate molte coppie o presunte tali. E tra queste c’è anche quella composta da Stefano Sala e Benedetta Mazza. Proprio i due, appena si sono conosciuti nella casa più spiata dagli italiani, hanno mostrato di avere un certo interesse l’uno per l’altra. Motivo per cui tanti spettatori da casa hanno iniziato a ...

Stefano Sala e Benedetta - aereo al GF Vip : la reazione di lui delude : Grande Fratello Vip, messaggio aereo per Stefano e Benedetta Mazza: Sala felice, ma la reazione non convince Tempo di sorprese al Grande Fratello Vip. Sul cielo di Cinecittà sono volati messaggi aerei molto speciali per i concorrenti del reality-show condotto da Ilary Blasi. Uno in particolare ha catturato l’attenzione degli inquilini della Casa più spiata […] L'articolo Stefano Sala e Benedetta, aereo al GF Vip: la reazione di lui ...