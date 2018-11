State Of Decay 2 | la prossima settimana arriva l' aggiornamento gratuito Zedhunter

State of Decay 2 : il Daybreak Pack è da oggi disponibile : Daybreak Pack, la nuova espansione per State of Decay 2 è ora disponibile su PC ed Xbox One al costo di 9.99$. Come riporta Dualshockers, i giocatori rivestiranno i panni di un soldato Red Talon con l'obiettivo di difendere un accampamento da orde di non morti al fine di permettere ad un tecnico di riparare la rete satellitare. Sarà possibile accesso alle armi più potenti e fare squadra con massimo altri 3 giocatori. Per l'occasione è stato ...