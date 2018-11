Star Wars IX | Rey otterrà una nuova soada laser?

Disney diventa plus e sfida Netflix : cartoon e film in streaming - anche Star Wars : Dalle voci si è passati ai fatti. Disney fa sul serio ed entro il 2019 lancerà Disney + , il servizio della multinazionale californiana per vedere in streaming film e serie tv . Si preannuncia ...

Serie tv prequel di Star Wars Rogue One con Diego Luna su Disney+ - lo streaming Disney (con già sito italiano) : Il CEO Disney Bob Iger ha parlato del futuro della società a un incontro con gli investitori concentrandosi principalmente sulla tanto attesa e chiacchierata piattaforma di streaming che da oggi in poi chiameremo semplicemente Disney+ e non "streaming Disney".La piattaforma Disney+ arriverà verso la fine del 2019 e Iger ha confermato i piani per un investimento globale e non solo pensato per gli Stati Uniti, anche se non ha rivelato tutti ...

Disney conferma la serie su Rogue One - Diego Luna di Narcos torna nello spin-off di Star Wars : Il servizio streaming della Disney prende forma. La casa di Topolino conferma la serie su Rogue One, il fortunato spin-off della saga cinematografica di Star Wars. La Lucasfilm ha annunciato la produzione di uno show prequel incentrato su Cassian Andor, personaggio interpretato da Diego Luna nel film del 2016. L'attore di Narcos riprenderà tale ruolo per la serie su Rogue One. Il progetto, ancora senza titolo, secondo la prima sinossi ...

Miltos Yerolemou racconta la sua esperienza nel Trono di spade e in Star Wars - Il risveglio della Forza : All'epoca facevo dei piccoli spettacoli nei pub e lei è venuta a vedermi, ci siamo conosciuti e siamo rimasti in contatto. Inizialmente ero stato considerato per il ruolo di Lord Varys, nel provino ...

Non solo Star Wars Jedi : Fallen Order : Respawn ha in programma l'uscita di alcuni giochi entro le prossime festività natalizie : Durante la conference call di Electronic Arts per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2019, sono state divulgate nuove informazioni sullo studio Respawn Entertainment di proprietà di EA, riguardo i loro progetti imminenti.Come riporta Dualshockers, l'amministratore delegato di EA, Andrew Wilson, ha parlato del futuro della società e di ciò che gli investitori possono aspettarsi. In questa occasione, ha ricordato "i giochi di Respawn che ...

Star Wars - abbandonato il film su Boba Fett : L’universo di Star Wars sembra essere, in questi ultimi mesi del 2018, in continua ebollizione. Non solo sono stati ufficializzati nuovi progetti, come la serie tv The Mandalorian, ma altri sono stati invece archiviati. Questo secondo caso riguarda il progetto del film spinoff su Boba Fett. Ventilato a partire dal maggio scorso, secondo alcune fonti ufficiali all’interno della stessa Disney la lavorazione della pellicola è stata ...

eSports - Jade Raymond lascia la EA Motive! Chi guiderà lo studio? Progetto su un gioco di Star Wars : Jade Raymond, che in passato ha lavorato per Ubisoft e ha contribuito alla creazione di capolavori come Assassin’s Creed, ha lasciato la sua posizione all’interno di EA. Così facendo, ha dovuto lasciare anche lo studio da lei stessa fondato tre anni fa: EA Motive. Chi condurrà ora lo studio che porta avanti un Progetto ancora non ben definito su un gioco di Star Wars? La risposta ce la fornisce direttamente EA con la sua dichiarazione. Jade ...

Lucasfilm cede al lato oscuro : rimosso il remake amatoriale di Star Wars : Knights of the Old Republic : Da un paio d'anni un team di sviluppatori amatoriali è impegnato nello sviluppo di Apeiron, un remake completo in Unreal Engin 4 del celebre Star Wars: Knights of the Old Republic.Il progetto, attivo dal 2015, aveva attratto l'entusiasmo dei fan non solo perché avrebbe proposto l'amatissimo KOTOR in una veste grafica rinnovata grazie all'Unreal Engine, ma anche perché sarebbero state incluse nuove e innovative feature come quella che avrebbe ...

Assassin's Creed Odyssey nasconde una frecciata a EA e alla controversa questione microtransazioni di Star Wars Battlefront II : Chi non ricorda la questione microtransazioni di Star Wars Battlefront II? Si trattò di una controversia che aveva alimentato non poco le discussioni legate agli acquisti in-game e alle loot box e che aveva costretto EA a correre ai ripari modificando alcuni sistemi chiave che erano presenti nel gioco.Proprio questa vicenda e in particolare un episodio ben preciso è al centro di una curiosa frecciata presente all'interno di Assassin's Creed ...

The Mandalorian - svelato il titolo della serie tv di Star Wars : The Mandalorian, svelato il nome della serie ambientata nel mondo di Star Wars. C’è moltissima attesa intorno alla prima serie in live action – con attori umani – dedicata al mondo ideato da George Lucas e ora il regista e sceneggiatore Jon Favreau chiamato dalla Disney a realizzarla ha rivelato sia il nome sia una breve sinossi: “Dopo le storie di Jango e Boba Fett, un nuovo guerriero emerge nell’universo di Star Wars. ...

Se detesti Star Wars è colpa di un’intelligenza artificiale russa : Meglio di una manipolazione mentale Jedi. Se hai un account twitter e lo scorso dicembre sei stato al cinema a vedere Star Wars: Gli ultimi Jedi la tua opinione sul film potrebbe essere stata negativamente influenzata da un gruppo di influencer russi assoldati per scrivere tweet o creare bot che agissero sul controllo delle masse. Almeno questo è quello che sembra emergere da un nuovo studio chiamato Weaponizing the haters: The Last Jedi and the ...

Star Wars - ecco titolo e primi dettagli sulla nuova serie tv : La galassia lontana lontana è un universo in continua espansione e, infatti, accanto alle trilogie cinematografiche in completamento e annunciate per il futuro, dal marzo scorso è stata ufficializzata anche la partenza di una nuova serie tv all’interno del mondo di Star Wars. Destinata alla nuova piattaforma streaming di Disney prevista per il 2019, la nuova produzione sarà affidata a Jon Favreau, regista e sceneggiatore già familiare con ...

Star Wars Battlefront 2 : ecco i contenuti che saranno pubblicati da questo ottobre a febbraio 2019 : Ad agosto, EA ha pubblicato la lista dei contenuti che il suo Star Wars: Battlefront 2 avrebbe ricevuto in futuro, oggi la compagnia ha aggiornato tale lista fino a febbraio 2019.Come riporta Gamingbolt, questo mese verrà inserito il Generale Grievous con delle skin alternative che potranno essere acquistate con i cristalli o con i crediti. Sarà anche disponibile lo Starfighter N1 per la modalità Hero Starfighters. Oltre questo, saranno ...