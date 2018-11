Spalletti | Dopo questo 4-1 devi stare zitto

L’Atalanta abbatte l’Inter : 4-1 Spalletti ko dopo 7 vittorie Roma-Samp 4-1| La classifica : I milanesi cercavano a Bergamo l’8ª vittoria consecutiva, arriva una sconfitta: a segno Hateboer, Mancini, Djimsiti e Gomez. Nel primo tempo Handanovic super. Di Icardi l’1-1

Atalanta-Inter 4-1 : Spalletti ko dopo sette vittorie di fila : dopo sette vittorie consecutive, l' Inter cade sul campo dell' Atalanta , 4-1,. La squadra di Spalletti viene colpita dal gol di Hateboer dopo 8 minuti, rischia più volte di prendere il raddoppio, ...

Inter-Barcellona - Spalletti : “La reazione dopo il gol è stata fondamentale” : Inter-Barcellona, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha commentato il pareggio ottenuto in casa contro il Barcellona in Champions League: “Ormai sembrava che la partita finisse in parità ma senza segnature. C’è stato poi questo gol inaspettato, ma fondamentale è stata la reazione dei miei giocatori. […] L'articolo Inter-Barcellona, ...

Spalletti Dopo Spal-Inter : 'Grande capacità di reagire - è dote rara. Icardi? Cresce - ma può fare ancora di più' : L'Inter non si ferma e vola al terzo posto in classifica. La doppietta di Mauro Icardi non lascia scampo a un'ottima Spal e permette ai nerazzurri di fare un'ulteriore passo in avanti. Soddisfatto a ...

Inter-Fiorentina - Spalletti non incrocia lo sguardo con la telecamera dopo l’espulsione con la Samp [VIDEO] : L’espulsione nel match contro la Sampdoria sembra aver segnato Luciano Spalletti. Si fa per dire, ovviamente: si tratta più di una battuta che di altro. Tutto deriva dagli istanti immediatamente antecedenti al calcio d’inizio, in cui il tecnico dell’Inter ha evitato di incrociare lo sguardo con l’obbiettivo della telecamera di Sky. Di seguito il tweet ironico de “Gli Autogol”: #Spalletti non guarda in ...

Espulsione Spalletti - il tecnico nerazzurro scatenato dopo il gol di Brozovic : ecco cosa è successo [VIDEO] : Alla fine l’Inter ce l’ha fatta. dopo due gol annullati, a Nainggolan nel primo tempo e ad Asamoah nel secondo, i nerazzurri sono riusciti a sbancare il “Ferraris” con una rete di Brozovic, bravo a raccogliere una palla allontanata dai centrali soriani. Subito dopo il gol del croato, Luciano Spalletti è stato espulso dall’arbitro Guida per l’esultanza, secondo il direttore di gara rivolta al guardalinee: ...

Spalletti Dopo Inter-Parma : 'Negato un rigore clamoroso. Dobbiamo fare di più' : Un nuovo passo falso per l'Inter di Luciano Spalletti . Continua infatti l'inizio di campionato difficile per la formazione nerazzurra, sconfitta a San Siro dal Parma: a decidere il match una gran ...