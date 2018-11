Spal | Lazzari da big | sfida Napoli-Roma

Spal - le pagelle di CM : Lazzari è imprendibile - si rivede Antenucci : Kurtic 5,5 : entra con la voglia di spaccare il mondo, ma non riesce mai ad essere incisivo. E' ancora fuori condizione a causa della lunga assenza e ha bisogno di tanto minutaggio per ritrovare ...

Spal - Mattioli : “La Lazio non mi ha chiesto Lazzari. Ho fatto un grande sforzo…” : Walter Mattioli, presidente della Spal, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay parlando di mercato, ma soprattutto del suo gioiello Lazzari. Il numero uno del club emiliano ha raccontato lo sforzo fatto in estate sul mercato. Tante le richieste ricevute per i migliori giocatori della squadra, ma il club ha avuto la forza di rispondere […] L'articolo Spal, Mattioli: “La Lazio non mi ha chiesto Lazzari. Ho fatto un grande ...

Spal - per il presidente Mattioli nessun allarme : “Siamo competitivi - Lazzari tra i migliori nel suo ruolo” : Nonostante le quattro sconfitte consecutive, in casa Spal non c’è pessimismo, anzi l’entusiasmo continua ad accompagnare la squadra di Semplici sin dall’inizio della stagione. Il presidente Walter Mattioli, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato che la squadra “al Ferraris contro la Samp ha perso ma si è espressa molto bene, con l’Inter ha disputato una grandissima partita e come prestazioni siamo tornati ...

Spal - Semplici : 'Dovevamo staccare la spina e smaltire la delusione per l'Inter. Lazzari si rifarà - Antenucci...' : Il tecnico della Spal Leonardo Semplici ha concesso una lunga intervista a Sky Sport : 'Dopo aver fatto ottime prestazioni, ma senza risultati, c'era bisogno di staccare un po' la spina con la sosta del campionato: la squadra aveva speso tanto. Ora ci aspetta una parte di ...

Un Talento al Giorno : Manuel Lazzari - forte centrocampista della Spal : Manuel Lazzari è un esterno offensivo che gioca prevalentemente come laterale destro di centrocampo, ma all’occorrenza può giocare anche come terzino destro. Possiede grande dinamismo e buona capacità di corsa. Tatticamente si esprime meglio in un 3-5-2. Fa il suo esordio in Serie A il 20 Agosto 2017 allo Stadio Olimpico di Roma nel pareggio esterno di 0-0 contro la Lazio. Nella giornata seguente, il 27 agosto 2017, trova la sua ...

Spal - ag. Lazzari : “Piace al ds del Napoli e non solo” : Intervistato sulle frequenze di “Radio Kiss Kiss”, Augusto Carpeggiani, agente di Manuel Lazzari, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del suo assistito dopo l’ottima prestazione del terzino della Spal nella partita di campionato contro l’Inter. Spal, ag. Lazzari: “Ha ancora ampi margini di miglioramento” Queste le parole del procuratore: “Percorso netto di Manuel, vedremo come continuerà. ...

PAGELLE / Spal-Inter (1-2) : Fantacalcio - i voti della partita. Grande prova di Lazzari (Serie A) : PAGELLE Spal Inter (1-2): Fantacalcio, i voti della partita valevole per l'ottava giornata di Serie A e che si è conclusa con la vittoria esterna dei nerazzurri. MVP Mauro Icardi.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 10:12:00 GMT)

Spal - Lazzari : 'La Nazionale non mi ha cambiato - che emozione!' : Manuel Lazzari , laterale della Spal , parla a Sky Sport prima della sfida contro la Sampdoria: ' L'ultima volta questo stadio mi ha portato fortuna, ho fatto gol su contropiede e speriamo che stasera porterà la stessa fortuna. Abbiamo fatto una ...