Sostegno alunno diversamente abile | ‘diritto sacrosanto | anche sul numero di ore’

(Di domenica 11 novembre 2018) Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dello Studio Legale Esposito/Santonicola a proposito di un’esemplare sentenza del TAR Campania circa il riconoscimento del diritto da parte dello studenteall’assistenza di un insegnante dicon uncongruo di ore. Vediamo di cosa si tratta. Riconoscimento del diritto dell’/Studentead essere assistito da un insegnante diper uncongrue di ore. Vittoria al TAR Campania-Napoli in poco più di un mese dall’avvio del ricorso, con contestuale nomina di un commissario ad acta, Funzionario pubblico, per assicurare l’immediata esecuzione della sentenza! Con ricorso al T.A.R. Napoli, depositato in data 25/09/2018, la ricorrente, esercente la potestà sul minore, ha impugnato il provvedimento, emesso da una scuola del comune di Pompei (NA), con il ...