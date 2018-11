Sorpresa nel cofano dell' auto | meccanici trovano un enorme cobra

Potere e poltrone : nel “caso Confcommercio” la “Sorpresa” Palenzona : Le accuse di molestie accelerano la successione a Sangalli. Quattro cordate per accaparrarsi il vertice dell’associazione, c’è anche l’ex vicepresidente Unicredit

Potere e poltrone : nel caso Confcommercio la Sorpresa Palenzona : Il consiglio direttivo di Confcommercio del prossimo 14 novembre si preannuncia piuttosto caldo. La convocazione formale riguarda la nuova governance, con la cancellazione della figura del direttore generale dall’organigramma dell’associazione. Sul tavolo ci sarà però, con ogni probabilità, la testa del presidente Carlo Sangalli. E il Potere, i sol...

Meteo - 'calda' Sorpresa nel fine settimana : quanto durerà : La perturbazione che nelle scorse settimane ha colpito l'Italia da Nord a Sud lascerà posto all'alta pressione proveniente...

Il Commissario Montalbano torna nel 2019 e Luca Zingaretti annuncia una Sorpresa commovente : Il Commissario Montalbano torna nel 2019 con due nuovi episodi in onda su Rai1 e stavolta l'attesa del pubblico sarà ripagata da una bella sorpresa. Ad annunciarla è lo stesso protagonista Luca Zingaretti, che ormai dal lontano 1999 presta il volto al celebre Commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri. Dopo il successo di pubblico della dodicesima stagione in onda quest'anno, nel 2019 sarà la volta di due capitoli inediti ispirati a ...

Il Commissario Montalbano - Zingaretti annuncia Sorpresa commovente per film in onda nel 2019 : Arrivano altre segnalazioni in merito alla "sorpresa molto commovente" annunciata da Zingaretti ieri da Fazio. Potrebbe trattarsi non del cammeo di Camilleri, bensì dei funerali del dottor Pasquano (l'attore che lo interpretava, Marcello Perracchio, è scomparso nel 2017). Zingaretti, infatti, a maggio scorso aveva detto in un'intervista:Ho proposto di celebrare in scena il funerale del dottor Pasquano. Credo che sarà uno dei momenti più ...

MotoGP - Sorpresa Rins nelle libere in Malesia. Big tutti vicini : quarto Rossi : Un sorprendente Alex Rins fa segnare il miglior tempo nella prima giornata di prove libere del Gran Premio della Malesia, penultima prova del Mondiale MotoGP. Con l'1.59.608 ottenuto nella sessione ...

F1 - Sorpresa Marcus Ericsson : ufficiale il passaggio dello svedese alla IndyCar nel 2019 : Lo svedese manterrà il ruolo di terzo pilota alla Alfa-Sauber, ma allo stesso tempo parteciperà nella seconda categoria a ruote scoperte più prestigiosa al mondo Perso il posto da titolare alla Alfa-Sauber a vantaggio di Antonio Giovinazzi, nel 2019 Marcus Ericsson non resterà a guardare gli altri gareggiare. © Photo4 / LaPresse Oltre al ruolo di terzo pilota per il team di Hinwil, lo svedese sbarca ufficialmente nella IndyCar, firmando un ...

Tap - operai a Sorpresa nel cantiere di Melendugno scortati dalla polizia : scatta presidio No Tap : In zona Masseria del Capitano lavoreranno a tracciare la strada del gasdotto. In zona numerosi attivisti che si sono convocati via social. Problemi con il proprietario di un terreno

A Sorpresa Bolsonaro annuncia : Il Brasile resterà nell'accordo di Parigi sul clima : Bolsonaro, 63enne ex ufficiale dei paracadutisti, guiderà la quarta democrazia più grande del mondo verso una piena liberalizzazione in economia in un Paese che conta almeno 14 milioni di poveri. Un ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2018 : che Sorpresa nello short maschile! Keegan Messing in prima posizione - Shoma Uno al secondo posto : Si è concluso con un esito sorprendente il bellissimo short program della categoria individuale maschile di Skate Canada 2018, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena presso la Place Ball di Laval, Quèbec. Il pattinatore padrone di casa Keegan Messing si è infatti portato saldamente al comando della classifica pattinando un programma stellare sulle note di “You’ve Got A ...

Tim Cook a Sorpresa nell’Apple store di Milano : Milano, piazza Liberty, sono le 8.30 del mattino e molti sono già in fila ad attendere l’apertura dell’Apple store per il day-one delle vendite di iPhone XR. All’interno del negozio, inaugurato a Luglio di quest’anno, leggi di più...

Ufficiali le città del tour di Vasco Rossi nel 2019 - a Sorpresa in sole due location dopo la conferma Cagliari : Sono state svelate le città del tour di Vasco Rossi nel 2019. Il Blasco ha finalmente sciolto le riserve sul suo ritorno sul palco, rivelando che saranno unicamente due le città che raggiungerà nella pRossima estate dopo il rilascio del nuovo singolo che è già stato inciso. Nella sua più recente intervista a La Nuova Sardegna, Vasco Rossi ha rivelato che il suo approdo in Sardegna è previsto per due date, il 18 e il 19 giugno, con due ...

Sorpresa a Pavia - c'è una mucca a passeggio nel cuore della città : L'animale, fuggito dal pascolo, ha percorso circa un chilometro per poi sbucare nel centralissimo corso Garibaldi. L'intervento di due pattuglie della polizia locale

Fedez e Chiara Ferragni - compleanno amaro : la festa a Sorpresa nel supermercato è un boomerang social : 29 candeline bollenti per Fedez, che si è trovato costretto ad interrompere la propria festa di compleanno a causa dell'indignazione social che ha montato nelle ore del suo festeggiamento. Procediamo con ordine: per il compleanno del rapper la fidanzata e influencer Chiara Ferragni gli ha organizzato una festa a sorpresa all'interno del punto vendita di una nota catena di supermercati francesi. Le regole? Gli invitati potevano ...