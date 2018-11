Sondaggio Noto | un grillino su tre boccia Di Maio | sale Dibba

Sondaggio Noto - campanello d'allarme per il governo Lega-M5s : il ceto medio lo boccia : Il ceto medio ha paura , 'percepisce questo governo , frutto del contratto tra Lega e Movimento 5 Stelle , come assai lontano dai suoi bisogni, dalle sue aspettative. Ritiene , vedi il reddito di ...

Sondaggio Noto : il centrodestra vola al 47 per cento. Maggioranza assoluta in Parlamento : Il centrodestra vola al 47 per cento e con l'attuale legge elettorale alle politiche avrebbe la Maggioranza assoluta. Di più. 'Guadagnerebbe l'undici per cento dei consensi rispetto all'ultima tornata ...